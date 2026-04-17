Tramp: Svi trebaju pratiti šta će se desiti u narednih sedam dana u Iranu

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD sugerisao je da bi pomaci u Iranu mogli biti neizbježni, i da bi svi trebali pratiti šta će se desiti u narednih sedam dana.

Govoreći o cijenama nafte prije nego što se ponovo vratio na temu sukoba, Tramp je rekao: "Vidjet ćemo šta će se desiti u narednih sedmicu ili nešto više", dodajući: "mogli biste biti veoma impresionirani, a ako budete, glasajte za Republikance", referirajući se na predstojeće izbore na sredini mandata.

Kako je kazao, Amerikanci će "vrlo brzo" ostvariti pobjedu.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada on iskazuje optimizam u pogledu postizanja dogovora s Iranom, tvrdeći da je Teheran voljan učiniti stvari koje nije bio spreman uraditi prije dva mjeseca, a što je izjavio ranije tog dana prije odlaska iz Bijele kuće.

Tramp je također umanjio značaj trajanja tekućeg rata s Iranom, upoređujući taj sukob s dugotrajnijim američkim konfliktima.

- Prošla su dva mjeseca, mislim dva mjeseca. Bili ste u drugim ratovima po 18 godina, po četiri godine - rekao je Tramp.

Tramp je takođe slavio ekonomiju pod svojim vodstvom, uprkos tome što su cijene goriva u Las Vegasu, gdje je sinoć govorio, oko 5,00 dolara po galonu.

- U mom prvom mandatu imali smo najbolju ekonomiju u historiji naše zemlje. A sada je potpuno nadmašujemo — sada je prosto razvaljujemo. Uprkos našem malom skretanju pažnje na divnu zemlju Iran, divno mjesto, a to smo morali učiniti jer bi se u suprotnom mogle desiti loše stvari - rekao je Tramp.

Tramp je također nazvao rastuću inflaciju "lažnom" zbog cijena goriva, za koje je sugerisao da će se vratiti na nivoe prije rata.

- Ne zaboravite, imamo neku vrstu lažne inflacije zbog goriva, zbog cijena energenata - rekao je Tramp.