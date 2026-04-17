Upozorenje iz IEA-e: Posljedice rata u Iranu osjećat će se godinama

Globalno tržište energije moglo bi se suočiti s dugotrajnim posljedicama rata u Iranu, upozorava direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA), Fatih Birol. Prema njegovim riječima, svijet mora biti spreman na osjetan rast cijena, posebno ako Hormuški moreuz ostane zatvoren.

Čak i u slučaju ponovnog otvaranja ove ključne pomorske rute, oporavak neće biti brz. Birol ističe da se ne može očekivati skori povratak na stabilne cijene, te da nas očekuje period povećane neizvjesnosti na energetskim tržištima.

Dio razloga zašto se posljedice još nisu u potpunosti osjetile leži u ranijim isporukama nafte i gasa. Tankeri koji su isplovili prije izbijanja sukoba stigli su na odredišta i privremeno ublažili pritisak. Međutim, kako u martu nije bilo novih ukrcaja, očekuje se da će se pravi efekti tek vidjeti.

Oporavak će trajati godinama

Prema procjenama stručnjaka, biće potrebno najmanje dvije godine da se proizvodnja energije u regionu vrati na nivo prije sukoba. Ipak, oporavak neće biti jednak u svim državama.

Neke zemlje, poput Iraka, mogle bi se suočiti s sporijim oporavkom, dok bi druge, poput Saudijske Arabije, brže stabilizovale proizvodnju.

Kritična tačka svjetske ekonomije

Hormuški moreuz ostaje jedna od najvažnijih tačaka za globalnu trgovinu energentima. Birol već duže vrijeme upozorava na preveliku zavisnost svijeta od ove rute.

Kako naglašava, globalna ekonomija ogromne vrijednosti može lako postati ranjiva ukoliko dođe do blokade, što aktuelna situacija jasno pokazuje.

Evropa na ivici nestašice

Dodatnu zabrinutost izaziva stanje u Evropi, gdje su zalihe avionskog goriva ograničene. Procjene govore da bi mogle potrajati još svega nekoliko sedmica.

Zbog svega toga, Birol trenutnu situaciju opisuje kao jednu od najtežih energetskih kriza u modernoj istoriji, upozoravajući da će njen uticaj biti globalan i dugotrajan.