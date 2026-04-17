Krhko primirje između Izraela i Libana već na početku pod pritiskom

Primirje između Izraela i Libana stupilo je na snagu u ponoć po lokalnom vremenu, ali već prvi sati pokazuju koliko je dogovor nestabilan. Neposredno prije početka primirja borci Hezbolaha ispaljivali su rakete prema sjeveru Izraela, dok je izraelsko granatiranje pojedinih područja u Libanu, prema dostupnim informacijama, trajalo još kratko i nakon njegovog stupanja na snagu.

Iako je početak obilježen tenzijama, međunarodni posrednici i dalje vide ovaj dogovor kao moguću osnovu za širi mirovni proces između dvije zemlje koje nemaju formalne diplomatske odnose.

Duboke podjele

Glavni izazov ostaje pitanje vojnog prisustva na terenu. Izrael ne pokazuje spremnost da povuče svoje snage iz južnog Libana, gdje planira zadržati kontrolu nad tzv. sigurnosnom zonom uz granicu.

S druge strane, Hezbolah tvrdi da će poštovati primirje, ali ističe da svako daljnje prisustvo izraelskih snaga na teritoriji Libana daje pravo na otpor. Takva pozicija dodatno povećava nepovjerenje i otežava stabilizaciju situacije.

Pokušaj političkog dijaloga

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pozvao je predstavnike obje strane na razgovore u Bijelu kuću, koje je opisao kao prve ozbiljnije pregovore nakon više decenija.

Ipak, s obzirom na suprotstavljene stavove i kontinuirane tenzije na terenu, ostaje neizvjesno hoće li ovo primirje prerasti u dugotrajniji mir ili će ostati samo kratkotrajna pauza u sukobima.