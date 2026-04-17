Rusija upozorava NATO: Moguće reakcije zbog napada dronovima

Sekretar ruskog Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu upozorio je Finsku, Estoniju, Latviju i Litvaniju da Rusija zadržava pravo na „samoobranu“ ukoliko ukrajinski dronovi budu napadali rusku teritoriju koristeći njihov zračni prostor.

Ova izjava dolazi nakon ranijih upozorenja iz Moskve da bi podrška evropskih zemalja ukrajinskim bespilotnim letjelicama mogla izazvati ozbiljne i nepredvidive posljedice.

Optužbe bez dokaza

Šojgu je optužio pojedine zemlje da su postale dio, kako je naveo, strateške podrške Ukrajini. Pozvao se na incidente u kojima su dronovi padali na teritoriji Finske i baltičkih država tokom napada na rusku luku Ust-Luga.

Bez konkretnih dokaza, tvrdio je da se napadi na Rusiju sve češće izvode preko zračnog prostora ovih zemalja. Prema njegovim riječima, postoje dvije mogućnosti ili su zapadni sistemi protuzračne odbrane neefikasni, ili te države svjesno dopuštaju korištenje svog zračnog prostora.

Dodao je da bi u tom slučaju Rusija mogla primijeniti pravo na samoobranu, pozivajući se na član 51. Povelje Ujedinjenih nacija.

Suprotne tvrdnje

Ukrajinska strana odbacuje ove optužbe. Zamjenik ministra vanjskih poslova Andrij Sibiga ranije je izjavio da postoje indicije kako Rusija namjerno usmjerava dronove prema teritoriji Finske i baltičkih zemalja kako bi izazvala dodatne tenzije.

I same baltičke države negiraju navode iz Moskve, ističući da Ukrajina ne koristi njihov zračni prostor za napade i da su takve tvrdnje dio propagande.

Širi kontekst napetosti

Od početka rata u Ukrajini, Rusija je u više navrata upućivala upozorenja evropskim državama. Pojedini evropski lideri, uključujući poljskog premijera Donalda Tuska, ranije su upozoravali da bi Moskva mogla biti spremna za širi sukob u narednim godinama.

Zbog toga ovakve izjave dodatno podižu tenzije i produbljuju nepovjerenje između Rusije i zapadnih zemalja.