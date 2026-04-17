Ministrica odbrane Francuske: U Parizu slijede razgovori o Hormuzu, imamo sposobnosti za uklanjanje mina

Francuska ministrica odbrane Ketrin Vutrin (Catherine Vautrin) izjavila je da Belgija, Nizozemska, Francuska i druge evropske zemlje imaju kapacitete za uklanjanje mina i pružanje nenapadačke pratnje brodovima kroz Hormuški moreuz, o čemu će se danas raspravljati na sastanku u Parizu.

Vutrin je za francusku televiziju TF1 naglasila da evropske zemlje raspolažu sredstvima za uklanjanje mina koja bi se mogla koristiti kako bi se osigurala sigurna plovidba kroz Hormuški moreuz.

Riječ je o resursima Belgije, Nizozemske, Francuske i drugih država koje imaju iskustvo u ovom području.

- Postoje kapaciteti da se pruže potpuno podržane usluge pratnje, dakle, ni na koji način ofanzivne, naravno brodovima kako bi se osigurao siguran prolaz kroz moreuz; o tome će se danas raspravljati u Parizu - rekla je Vautrin.

Francuska i Velika Britanija predsjedavaju danas sastankom oko 40 zemalja kojem je cilj da SAD pošalje signal da su neke od njihovih najbližih saveznica spremne preuzeti ulogu u obnovi slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Hormuški moreuz je jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruti i uobičajeno nosi oko 20 posto svjetskih tokova nafte i tečnog prirodnog gasa.