Mađar poziva Hrvatsku u Višegradsku grupu: Šta bi to značilo za region

Lider stranke Tisza, Peter Mađar (Péter Magyar), koji je nakon nedavnih izbora u Mađarskoj najavljen kao budući premijer, izjavio je da planira inicijativu za proširenje Višegradske skupine, u koju bi mogla biti uključena i Hrvatska.

Višegradska skupina je osnovana 1991. godine kao savez Poljske, tadašnje Čehoslovačke i Mađarske, s ciljem jačanja zajedničkih ekonomskih interesa i slobodne trgovine. Nakon razdvajanja Češke i Slovačke, skupina je postala poznata kao V4.

Prema Mađarovoj ideji, grupa bi se mogla proširiti na takozvani V8, u koji bi pored Hrvatske ušle i Slovenija, Austrija i Rumunija.

Povratak starim političkim konceptima

Analitičari smatraju da ova ideja nije slučajna i da je dio šireg političkog programa. Mađar, prema ocjenama stručnjaka, pokušava vratiti Mađarsku na političku liniju s početka 2010-ih, kada je Višegradska skupina imala jači zajednički nastup unutar Evropske unije.

Tada su odnosi između članica bili znatno koordiniraniji, posebno u okviru Evropskog vijeća, gdje su zajedničkim stavovima imali veći politički uticaj.

Moguća uloga Hrvatske

Podsjeća se da je Hrvatska bila pozvana da se pridruži ovoj skupini još početkom 1990-ih, ali tada taj poziv nije prihvaćen. Razlozi su bili političke prirode, uključujući tadašnje odnose Hrvatske sa ključnim evropskim državama i vlastite strateške prioritete.

Dio analitičara smatra da bi novo proširenje moglo ojačati političku poziciju Hrvatske unutar Evropske unije, posebno ako bi se formirao širi blok država sa sličnim interesima.

Širi politički uticaj

Prema ocjenama stručnjaka, Višegradska skupina je tokom procesa pristupanja zemalja Evropskoj uniji igrala važnu ulogu u koordinaciji i podršci. Danas se postavlja pitanje da li bi eventualno proširenje imalo sličan efekat u novim političkim okolnostima.

Takođe se navodi da bi u slučaju jačeg političkog usklađivanja unutar proširene skupine, njene članice mogle imati veći uticaj u donošenju odluka na nivou EU, posebno u situacijama kada se odlučuje kvalifikovanom većinom.

Nova faza evropskog povezivanja

Inicijativa o proširenju Višegradske skupine otvara raspravu o novim oblicima regionalnog povezivanja u Evropi, gdje bi srednjoevropske i jadranske zemlje mogle igrati značajniju zajedničku ulogu u okviru Evropske unije.