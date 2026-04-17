Ruski napadi u Hersonu: Ranjena dvojica muškaraca i pogođen minibus

U jutarnjim ruskim napadima na Hersonsku oblast ranjena su dva muškarca, dok je u samom Hersonu pogođeno vozilo javnog prevoza.

Ruske snage su oko 6 sati ujutro granatirale selo Novorajsk, u blizini Hersona, višecijevnim raketnim bacačima. Tom prilikom 63-godišnji muškarac zadobio je rane od gelera na nozi, potres mozga i povrede glave, te je prebačen u bolnicu u srednje teškom stanju.

Oko pola sata kasnije, u blizini sela Inženjerne, dron je pogodio 70-godišnjeg muškarca dok je vozio bicikl. Zadobio je povrede od eksplozije i gelera na ekstremitetima, a ljekari mu pružaju daljnju medicinsku pomoć.

Oko 7 sati ujutro napadnuto je vozilo javnog prevoza u Dnjeprovskom okrugu Hersona.

Načelnik gradske vojne uprave Jaroslav Šanko izjavio je da je pogođen privatni minibus, ali da prema prvim informacijama vozač i putnici nisu povrijeđeni.