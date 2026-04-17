Američki ministar je predmet sprdnje: Pomiješao Bibliju i Tarantinov film, molio se uz riječi iz 'Paklenog šunda'

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izazvao je opću nevjericu i neviđenu sprdnju na društvenim mrežama nakon što je na službenom molitvenom doručku u Pentagonu, umjesto Biblije, citirao kultni monolog iz filma Pulp Fiction. Njegov bizaran istup rezultirao je lavinom memova, dok se istovremeno suočava s oštrim kritikama iz Vatikana i nezadovoljstvom unutar vlastitih vojnih redova. Pete Hegseth je pred okupljenima citirao prilagođenu verziju govora koji u Tarantinovom hitu iz 1994. izgovara Samuel L. Jackson, predstavljajući ga kao biblijski stih iz Ezekiela 25:17. Iako Pentagon očajnički pokušava odbraniti ministra tvrdeći da je riječ o neslužbenoj vojnoj molitvi, snimka je postala viralni hit, a kritičari upozoravaju da takvi performansi ozbiljno narušavaju fokus na stvarne vojne operacije na Bliskom istoku.

Od “Pulp Fictiona” do Pentagona Hegseth je tokom mjesečnog bogoslužja iskoristio molitvu kako bi rat u Iranu uokvirio kao čin božanske pravde. Okupljenima je objasnio da je tekst naučio od glavnog planera misije tima “Sandy 1”, koji je nedavno spasio srušenu posadu američkih zračnih snaga. Prema ministrovim riječima, vojnici tu molitvu nazivaju “CSAR 25:17”, za koju on, kako je rekao, “vjeruje da bi trebala odražavati Ezekiela 25:17” iz Biblije. Zatim je s govornice izgovorio: “I obrušit ću se na tebe s velikom osvetom i gnjevnom srdžbom, na one koji pokušaju zarobiti i uništiti moga brata, i znat ćeš da je moj pozivni znak Sandy 1 kada sručim svoju osvetu na tebe.” Riječ je o gotovo doslovnoj kopiji teksta Julesa Winnfielda, lika kojeg glumi Samuel L. Jackson u filmu Pulp Fiction, koji je pak Quentin Tarantino posudio iz starog japanskog borilačkog filma iz 1970-ih. Usporedbe radi, stvarni biblijski stih iz Knjige proroka Ezekiela znatno je kraći i glasi: “Izvršit ću nad njima strašnu osvetu, kazniti ih u jarosti, i znat će da sam ja Jahve kad se nad njima osvetim.”

Lavina memova i odbrana neodbranjivog Čim je snimka procurila u javnost, internet je doslovno eksplodirao. Društvene mreže preplavljene su memovima u kojima se Hegsethovo lice montira na tijelo Samuela L. Jacksona, a korisnici ne prestaju ismijavati činjenicu da je prvi čovjek američke vojske pomiješao holivudsku fikciju sa Svetim pismom. Uprkos općoj sprdnji, glasnogovornik Pentagona Sean Parnell optužio je medije za širenje lažnih vijesti. Na platformi X objašnjavao je da je molitva doista “inspirirana dijalogom iz filma”, ali da su svi koji tvrde da je ministar pogrešno citirao Bibliju “neznalice odvojene od stvarnosti”. Sam Hegseth se nije izvinio, već je novinare uporedio s farizejima, optuživši ih da namjerno ignoriraju pozitivne aspekte vojne misije.

Zanimljivo je da se oglasio i koscenarist filma Roger Avary, poručivši kako mu ne smeta korištenje citata “ako će to spriječiti da meci pogađaju naše vojnike”. Nezadovoljstvo vojske i reakcija Vatikana Iza kulisa ove viralne zabave, situacija u Pentagonu je vrlo ozbiljna. Anonimni odbrambeni analitičar izjavio je za medije da zaposlenici osjećaju “implicitni pritisak” da prisustvuju ministrovim okupljanjima na kojima on redovno poziva na nasilje i traži od Boga “jasne i pravedne mete”.

