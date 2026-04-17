Ukrajinci objavili snimak: "Ruski dronovi se doslovno raspadaju u letu", u proizvodnji se koriste i djeca i tinejdžeri

Snimak koji je objavio proizvođač dronova Wild Hornets prikazuje presretanje više dronova Geran, ruske verzije iranskog Shaheda-136. Video je nastao pomoću presretačkih dronova Sting i jasno pokazuje fizička oštećenja na letjelicama. Kod nekih su primijećene odvaljene ploče, savijeni vrhovi krila, a u jednom slučaju i potpuno odvojen nosni konus.

Ukrajinska protivzračna odbrana objavila je snimke na kojima se vidi kako se ruski dronovi tipa Shahed raspadaju u zraku prije nego što dosegnu ciljeve, što ukazuje na ozbiljne probleme u njihovoj proizvodnji. Na letjelicama su uočeni brojni nedostaci, uključujući otkinute poklopce, deformisane dijelove krila i oštećene prednje dijelove, navodi Defence Blog.

Prema dostupnim informacijama, oštećenja nisu posljedica borbenog djelovanja. Ukrajinske jedinice sve češće bilježe da dio dronova dolazi već oštećen, s labavim ili nedostajućim dijelovima i deformisanim upravljačkim površinama, i prije nego što započne presretanje.

Proizvodnja pod upitnikom

Geran-2 predstavlja rusku verziju Shaheda-136, riječ je o napadačkom dronu s delta krilima i potisnim propelerom. Dostiže brzinu od oko 185 km/h, a ruske verzije imaju povećanu bojevu glavu, koja ide i do 90 kilograma, za razliku od oko 50 kilograma kod originalnog modela.

Letjelica je napravljena uglavnom od kompozitnih materijala i koristi GPS te inercijski navigacijski sistem. Kreće se na malim visinama unaprijed zadanom rutom prije završnog napada na cilj.

Glavni proizvodni centar nalazi se u posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu. Fabrika radi neprekidno i zapošljava veliki broj radnika, uglavnom mladih žena iz Afrike, među kojima ima i maloljetnih.

Prema izvještajima, u pogonu radi oko 200 Afrikanki starosti između 18 i 22 godine, a uslovi rada opisani su kao nepovoljni, uz odbijanje troškova smještaja, putovanja i obuke od plata.

U julu 2025. više izvora, uključujući dokumentarac kanala Zvezda ruskog Ministarstva odbrane, navelo je da se u proizvodnji koriste i djeca i tinejdžeri.

Kvalitet žrtvovan radi kvantiteta

Rusija ove dronove koristi kao sredstvo masovne upotrebe, što se odražava i na njihovu cijenu. Procjenjuje se da proizvodnja jednog Gerana-2 košta oko 48.000 dolara, što je znatno manje u odnosu na slične sisteme.

Zbog smanjenja troškova trpi i kvalitet proizvodnje. Pripreme prije leta često se skraćuju ili preskaču. Tokom 2025. godine lansirano je između 50.000 i 55.000 ovih dronova na ciljeve u Ukrajini.

Podaci iz marta pokazuju pad uspješnosti pogodaka na najniži nivo od marta 2025. godine, iako se broj lansiranja povećava. Lošija izrada jedan je od razloga, jer oštećenja poput gubitka nosnog konusa uzrokuju ozbiljne probleme u stabilnosti i navođenju, piše Defence Blog.