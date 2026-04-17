Policija zatvorila park zbog dronova s "radioaktivnim i kancerogenim materijalima": Ciljali izraelsku ambasadu?

Metropolitanska policija potvrdila je da je u toku akcija u parku Kensington Gardens, gdje službenici ispituju "određeni broj odbačenih predmeta", prenosi Daily Mail .

Policija je zatvorila jedan park u Londonu nakon što se na društvenim mrežama pojavio videosnimak u kojem se tvrdi da su dronovi s "radioaktivnim i kancerogenim materijalima" lansirani ka izraelskoj ambasadi.

Policajci u zaštitnim odijelima i gas-maskama viđeni su u parku neposredno prije 9 sati ujutro. Sve se dešava nakon što je grupa "Harakat Ašab al-Jamin al-Islamia" navodno saopćila da je usmjerila dva drona s "radioaktivnim i opasnim kancerogenim materijalom" ka obližnjoj izraelskoj ambasadi.

Snimak iz parka

Na videosnimku koji je grupa objavila vide se dvije osobe u bijelim zaštitnim odijelima kako upravljaju dronovima označenim njihovim logom. Snimak, za koji se čini da je nastao u lokalnom parku, zatim prikazuje dron koji polijeće u nebo.

Metropolitanska policija saopćila je da su antiterorističke jedinice "upoznate" s ovim tvrdnjama, ali da ambasada nije bila meta napada.

Grupa je preuzela odgovornost za niz incidenata od početka sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, uključujući i paljenje vozila hitne pomoći koja pripadaju jednoj jevrejskoj humanitarnoj organizaciji. U svom videosnimku naveli su da su "prešli u drugu fazu operacija".

Kapije Kensington Gardensa bile su zatvorene, uz obavještenja za javnost da park nije otvoren.

- Opasni uslovi, ne ulaziti - navodi se na znaku.

Policija na licu mjesta

Na licu mjesta viđena su policijska vozila i bijeli šator, kao i službenici u zaštitnoj opremi.

- Iz predostrožnosti, neki od raspoređenih službenika nose zaštitnu opremu. Svjesni smo da to može izazvati zabrinutost kod lokalnog stanovništva i šire javnosti - navela je policija i dodala:

- Ne vjerujemo da postoji bilo kakav povećan rizik po javnu sigurnost u ovoj fazi, ali pozivamo građane da izbjegavaju područje dok policajci obavljaju svoj posao. Kordoni su postavljeni i nema javnog pristupa baštama i okolnom području.

Londonska policijska jedinica za borbu protiv terorizma upoznata je s videosnimkom objavljenim tokom noći, u kojem grupa tvrdi da je ciljala obližnju ambasadu Izraela dronovima koji nose opasne supstance.