Izraelski ministar poručio: Vojna operacija protiv Hezbolaha još nije gotova

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) poručio je u petak, samo nekoliko sati nakon stupanja na snagu desetodnevnog primirja u Libanu, da vojna operacija protiv militantne grupe Hezbolah još nije završena. Upozorio je i da bi raseljeni stanovnici, koji se vraćaju na ratom razoreni jug zemlje, mogli ponovo biti evakuisani ukoliko se borbe nastave, piše Euronews.

"Posao još nije završen"

- Kopnenim manevrima u Libanu i udarima na Hezbolah postigli smo mnogo, ali posao još nije završen - rekao je Kac u televizijskom obraćanju. Dodao je da na jugu postoje područja koja još nisu očišćena od militanata Hezbolaha te da će se to "morati riješiti na ovaj ili onaj način".

- Područje između sigurnosne zone i rijeke Litani, koje je sada pod našom kontrolom, još nije očišćeno od terorista i oružja - upozorio je Kac.

- To će se morati provesti ili diplomatskim putem ili nastavkom aktivnosti izraelskih odbrambenih snaga nakon isteka primirja.

Upozorenje civilima koji se vraćaju

Nakon što je primirje stupilo na snagu u ponoć, hiljade raseljenih civila iz Libana krenule su prema jugu u nadi da će se vratiti svojim domovima. Međutim, Kac je upozorio da bi novi sukobi mogli ponovo natjerati ljude na odlazak.

- Ako se borbe nastave, stanovnici koji se vrate u sigurnosnu zonu morat će ponovo biti evakuisani kako bi se misija mogla završiti - izjavio je.

Detalji sporazuma

Prema detaljima sporazuma o primirju, koje je objavio američki State Department, Izrael zadržava pravo na dalje napade na Hezbolah kako bi spriječio "planirane, neposredne ili napade u toku". Izrael, čije snage kontrolišu dijelove južnog Libana, najavio je i da će zadržati sigurnosnu zonu od 10 kilometara koju je uspostavio duž granice.

- Sigurnosna zona očišćena je od militanata i oružja, u njoj nema stanovnika i nastavit će se čistiti od terorističke infrastrukture, što uključuje i uništenje kuća u pograničnim selima koja su pretvorena u terorističke ispostave - rekao je Kac.

Historijski pregovori i pozadina sukoba

Sporazumom je predviđeno i da će Liban "uz međunarodnu podršku... poduzeti značajne korake kako bi spriječio Hezbolah" u izvođenju napada na izraelske ciljeve. Primirje je objavio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) rano u petak, nakon sastanka izraelskih i libanskih ambasadora u Vašingtonu. Riječ je o prvim direktnim diplomatskim razgovorima dvije zemlje u posljednjih nekoliko decenija, kojima se Hezbolah protivi.

Najnoviji sukob Izraela i Hezbolaha izbio je 2. marta, kada je ova militantna grupa, koju podržava Iran, pokrenula zračne napade na Izrael, navodno kao odmazdu za ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei).

Aun: Pregovori su ključni

U međuvremenu, predsjednik Libana Žozef Aun (Joseph Aoun) izjavio je u petak da su direktni pregovori s Izraelom od presudnog značaja.

- Direktni pregovori su ključni, a prekid vatre je ulaz u njihov nastavak - poručio je Aun u saopćenju koje je objavio njegov ured.

Ponovio je da je cilj Bejruta "učvrstiti primirje, osigurati povlačenje izraelskih snaga s okupiranih južnih teritorija, vratiti zarobljenike i riješiti preostale granične sporove".