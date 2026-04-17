Tramp: Hormuški moreuz je otvoren, ali blokada Irana ostaje na snazi

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se dva puta na društvenoj mreži Truth Social nakon što je Iran objavio da je Hormuški moreuz otvoren za punu plovidbu. Poručio je da će američka pomorska blokada povezana s Iranom ostati na snazi sve dok pregovori ne budu u potpunosti završeni.

- Iran je upravo objavio da je njihov moreuz potpuno otvoren i spreman za puni prolaz. Hvala - napisao je Tramp u prvoj objavi. U drugoj objavi naveo je da je Hormuški moreuz "potpuno otvoren i spreman za poslovanje i puni prolaz", ali je istakao da će pomorska blokada ostati "u punoj snazi i učinku" kada je riječ o Iranu.