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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: Hormuški moreuz je otvoren, ali blokada Irana ostaje na snazi

Poručio je da će američka pomorska blokada povezana s Iranom ostati na snazi sve dok pregovori ne budu u potpunosti završeni

Donald Tramp. AP

M. Až.

17.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se dva puta na društvenoj mreži Truth Social nakon što je Iran objavio da je Hormuški moreuz otvoren za punu plovidbu. Poručio je da će američka pomorska blokada povezana s Iranom ostati na snazi sve dok pregovori ne budu u potpunosti završeni.

- Iran je upravo objavio da je njihov moreuz potpuno otvoren i spreman za puni prolaz. Hvala - napisao je Tramp u prvoj objavi.

U drugoj objavi naveo je da je Hormuški moreuz "potpuno otvoren i spreman za poslovanje i puni prolaz", ali je istakao da će pomorska blokada ostati "u punoj snazi i učinku" kada je riječ o Iranu.

Tramp tvrdi da će blokada ostati na snazi sve dok američka "transakcija" s Iranom ne bude "100 posto dovršena".

- Ovaj proces trebao bi ići vrlo brzo jer je većina tačaka već dogovorena - napisao je.

Nije precizirao šta tačno podrazumijeva pod pojmom "transakcija", ali iz formulacije njegove objave proizlazi da govori o širem dogovoru s Teheranom.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
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