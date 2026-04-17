Slovački ministar vanjskih poslova Juraj Blanar (Juraj Blanár) saopćio je da njegova zemlja neće blokirati planirani kredit Evropske unije od 90 milijardi eura za Ukrajinu, iako je spremna usprotiviti se novom paketu sankcija protiv Rusije.

Blanar je tokom zasjedanja Odbora za evropska pitanja slovačkog parlamenta predstavio stav Bratislave o budućim mjerama usmjerenim prema Moskvi.

Naglasio je da Slovačka očekuje jasne, transparentne i potvrđene garancije u vezi s ponovnim pokretanjem rada naftovoda Družba.

Slovačke vlasti i ranije su isticale da će podržati sankcije protiv Rusije samo ukoliko ne budu u suprotnosti s nacionalnim interesima države. Blanar je ponovio da pitanje sankcija nije povezano s odlukom o finansijskoj pomoći Ukrajini.

Istovremeno je ukazao na stav nove mađarske vlade koja je signalizirala spremnost da podrži odobravanje kredita iz sredstava Evropske unije. Kredit je ranije blokirao mađarski premijer Viktor Orban (Viktor Orbán), koji je u međuvremenu izgubio izbore.

U tekstu se podsjeća da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije isticao kako bi, nakon ruskog napada, rad naftovoda Družba mogao biti obnovljen do kraja aprila. Prošle godine Oružane snage Ukrajine izvele su napad na pumpnu stanicu naftovoda Družba u oblasti Tambova.

Evropska komisija očekuje da Ukrajina prvu tranšu iz ukupnog kredita od 90 milijardi eura dobije već u drugom kvartalu 2026. godine. Ranije je objavljeno da će prva tranša ovog paketa pomoći biti usmjerena na finansiranje ukrajinskih dronova.