Tramp ponovo kritikuje NATO: "Rekao sam im da se drže podalje, bili su beskorisni"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) ponovo se oglasio na društvenoj mreži Truth Social, nakon što je ranije saopćio da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu, uz napomenu da će blokada ostati na snazi za iranske luke dok se dogovor s Iranom ne "završi 100 posto".

Istakao je da je, odmah nakon otvaranja Hormuškog moreuza, dobio poziv od saveznika.

- Sada kada je situacija u Hormuškom moreuzu završena, dobio sam poziv od NATO-a da pitaju da li nam je potrebna neka pomoć. Rekao sam im da se drže podalje, osim ako samo žele da natovare svoje brodove naftom. Bili su beskorisni kada su bili potrebni, tigar od papira - napisao je Tramp.

On se potom zahvalio pojedinim državama.

- Hvala Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru na vašoj velikoj hrabrosti i pomoći", poručio je Tramp.

Američki predsjednik osvrnuo se i na dogovor o prekidu vatre između Izraela i Libana.

- SAD će preuzeti sav nuklearni prah koji su stvorili naši veliki bombarderi B-2 - nikakav novac neće biti razmijenjen ni na koji način. Ovaj dogovor ni na koji način nije povezan s Libanom, ali će SAD, odvojeno, sarađivati s Libanom i na odgovarajući način rješavati situaciju s Hezbolahom. Izrael više neće bombardovati Liban. To im je zabranjeno od strane SAD. Dosta je bilo!!! - rekao je Tramp.