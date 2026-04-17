Netanjahu nakon primirja s Libanom: "Ostvarili smo značajne vojne rezultate, posao još uvijek nije završen"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) oglasio se povodom stupanja na snagu desetodnevnog primirja između Izraela i Libana, ističući da je Izrael ostvario značajne vojne rezultate, ali da "posao još uvijek nije završen".

U obraćanju javnosti, Netanjahu se osvrnuo na višemjesečne operacije na sjeveru zemlje, navodeći da su uklonjene dvije ključne prijetnje iz Libana – bliska i daleka.

- Stvorili smo po prvi put dugu sigurnosnu zonu duž cijele sjeverne granice. Željeli su nas opkoliti vatrenim prstenom, a mi smo stvorili sigurnosni prsten. Ova zona u potpunosti uklanja blisku prijetnju od invazije hiljada terorista na našu teritoriju - izjavio je Netanjahu.

"Hezbolah je sjena onoga što je bio"

Govoreći o "dalekoj prijetnji", izraelski premijer istakao je, kako tvrdi, razorne posljedice izraelskih udara po infrastrukturu Hezbolaha.

Prema njegovim riječima, uništeno je gotovo 90 posto skladišta raketa i projektila koje je godinama gradio bivši lider te grupe Hasan Nasralah (Hassan Nasrallah).

Podsjetio je i na eliminaciju rukovodstva Hezbolaha, uključujući ubistvo Nasralaha, operacije s pejdžerima te uklanjanje, kako je naveo, hiljada militanata.

- Hezbolah danas je sjena onoga što je bio u poređenju s vremenom Nasralaha - poručio je premijer Izraela, dodajući da konačni cilj – potpuna demontaža te organizacije – zahtijeva strpljenje i kontinuiran pritisak. Zbog preostalih prijetnji raketama i dronovima, Izraelske odbrambene snage (IDF) ostaju na položajima duž sjeverne granice.

Osvrćući se na diplomatske napore, Netanjahu je naveo da je privremeno primirje dogovoreno na direktan zahtjev američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

- Po prvi put u 43 godine, predstavnici Države Izrael direktno razgovaraju s predstavnicima Države Liban. Pružena je prilika za unapređenje političkog i vojnog rješenja. Put do mira je još dug, ali smo ga započeli. Jedna ruka nam drži oružje, druga ruka je pružena za mir - zaključio je Netanjahu.

Slavlje u Libanu uz međusobne optužbe

Podsjeća se da je desetodnevno primirje, koje je posredovao Vašington, zvanično stupilo na snagu u ponoć između četvrtka i petka. Prekid vatre obilježen je slavljem na ulicama Bejruta uz vatromet i rafalnu pucnjavu, dok su stotine raseljenih stanovnika krenule nazad prema svojim domovima na jugu zemlje. Mnogi su nosili žute zastave Hezbolaha i portrete ubijenog lidera Nasralaha.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na mreži Truth Social, nazivajući to "vjerovatno historijskim danom" i poručio:

- Nadam se da će se Hezbolah ponašati pristojno i odgovorno tokom ovog važnog perioda. Nema više ubijanja. Konačno moramo imati mir!

Ipak, situacija na terenu ostaje krhka. Prema informacijama američkog State Departmenta, primirje je zamišljeno kao "gest dobre volje" koji otvara prostor za pregovore, dok Izrael zadržava pravo na samoodbranu u slučaju neposrednih napada. Vlada Libana obavezala se da će preuzeti kontrolu i spriječiti djelovanje naoružanih nedržavnih grupa. Međutim, ubrzo nakon početka primirja, libanska vojska optužila je Izrael za više kršenja sporazuma i nastavak napada, što pokazuje da će održavanje mira ostati izuzetno osjetljivo u narednom periodu.