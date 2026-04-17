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"NAJBOLJI SMO"

Tramp: "Svi su se smijali Americi! Ali više ne - niko se ne smije!"

Prije samo kratkog vremena, pod pospanim Džoom Bajdenom, bila je mrtva, ismijavana diljem svijeta, napisao je

Donald Tramp. Pool / AP

B. A.

17.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se na društvenoj mreži Truth Social, poručivši da su Sjedinjene Američke Države trenutno "najbolja" zemlja na svijetu.

U svojoj objavi kritikovao je prethodnu administraciju, uporedivši sadašnje stanje s periodom kada je predsjednik bio Džo Bajden (Joe Biden).

- Prije samo kratkog vremena, pod pospanim Džoom Bajdenom, bila je mrtva, ismijavana diljem svijeta!!!", napisao je Tramp.

Objavu je zaključio riječima: "Ali više ne – niko se ne smije!!!", potpisavši se kao "Predsjednik DJT".

Podsjetimo, Tramp se ranije oglasio, nakon što je Iran objavio da je Hormuški moreuz ponovo otvoren za punu plovidbu, poručivši da je moreuz "potpuno otvoren i spreman za poslovanje". Također je naveo da će američka pomorska blokada povezana s Iranom ostati na snazi dok se ne završe dogovorene tačke pregovora.

# PREDSJEDNIK SAD
# JOE BIDEN
# DONALD TRUMP
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