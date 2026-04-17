Tramp oduševljeno najavljuje mir: "Iran je pristao da više nikad ne zatvori Hormuz, zabranio sam Izraelu da bombarduje Liban"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se serijom objava na društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da su Sjedinjene Američke Države postigle veliki dogovor o deblokadi Hormuškog moreuza, te da je Izraelu direktno zabranjen nastavak vojnih operacija u Libanu.

U svojim objavama Tramp se prvo osvrnuo na situaciju u Libanu, navodeći da je lično postavio jasnu granicu za izraelske snage.

- Izrael više neće bombardovati Liban. To im je zabranjeno od strane SAD-a. Dosta je bilo!!! - poručio je Tramp.

Dodao je da sporazum koji spominje nije direktno vezan za Liban, ali da će Sjedinjene Američke Države odvojeno sarađivati s Libanom i "na odgovarajući način" riješiti pitanje Hezbolaha. U kasnijoj objavi poručio je: "Ponovo ćemo učiniti Liban sjajnim!".

Dogovor s Iranom i "nuklearna prašina"

Kada je riječ o tenzijama s Iranom, Tramp tvrdi da je "situacija u Hormuškom moreuzu završena". Naveo je da je Iran pristao da više nikada ne zatvara ovaj ključni pomorski prolaz te da se on više neće koristiti kao sredstvo pritiska.

Također je istakao da Iran, uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država, trenutno uklanja morske mine.

- SAD će dobiti svu nuklearnu 'prašinu' koju su stvorili naši sjajni B-2 bombarderi. Nikakav novac neće prelaziti iz ruke u ruku ni na koji način i ni u kojem obliku - napisao je Tramp.

Odbijanje NATO-a i zahvale saveznicima

Tramp je žestoko kritikovao NATO, tvrdeći da ga je Alijansa kontaktirala nudeći pomoć nakon što je kriza, kako kaže, već riješena, te da im je poručio da se drže podalje.

- Rekao sam im da se drže podalje, osim ako samo žele napuniti svoje brodove naftom. Bili su beskorisni kada su bili potrebni, tigar od papira! - poručio je američki predsjednik.

S druge strane, zahvalio je Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru na "velikoj hrabrosti i pomoći", a pohvale je uputio i Pakistanu, navodeći da su tamošnji premijer i vojni komandant "dva fantastična čovjeka".

Na kraju, ovaj dan je opisao kao "sjajan i briljantan za svijet", uz kritike američkih medija, uključujući New York Times i CNN, koje je nazvao "lažnim vijestima".

Poručio je da ti mediji pokušavaju pronaći razlog da ga kritikuju, ali da u tome ne uspijevaju.

- Zašto jednostavno ne kažu, u pravom trenutku, odlično obavljen posao, gospodine predsjedniče, i počnu vraćati svoj kredibilitet? - zaključio je Tramp u seriji objava.