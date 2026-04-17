Potresno svjedočenje djevojčice nakon masakra u školi: "Ušao je i počeo da puca na sve, moj drug me je zaštitio svojim tijelom"

Učenica petog razreda škole u Kahramanmarašu, gdje je učenik osmog razreda u srijedu ubio devetero djece i nastavnicu matematike Ajlu, i dalje se ne oporavlja od traume nakon što je teško naoružani dječak upao u učionicu i otvorio vatru.

Djevojčica F. C. prisjetila se dramatičnih trenutaka i rekla da više nikada ne želi da ide u školu.

- Ušao je u učionicu i rekao nešto poput: 'Nema izlaza!'. Nije govorio na turskom, govorio je na engleskom - ispričala je djevojčica.

Drug je spasio

Ona se s drugom učenikom skrivala ispod stola dok je napadač pucao po učionici. U jednom trenutku uspjela je doći do prozora i skočila, pri čemu je povrijedila nogu.

Nakon liječenja u bolnici, otpuštena je na kućno liječenje, ali i dalje ne može da se oporavi od šoka.

- Ušao je i počeo da puca na sve. Moj drug me je zaštitio svojim tijelom. Njega je pogodio... srećom, živ je... operisan je i rekli su mi da je s intenzivne njege prebačen na odjeljenje", kazala je djevojčica koja je, kako se navodi, preko noći bila primorana da odraste.

Bijeg kroz prozor

Dodaje da je instinktivno skočila kroz prozor kako bi se spasila.

- Vidjela sam dvoje kako skaču i onda sam i ja skočila... nas troje je skočilo dok je on ubijao u drugoj učionici... noga me je jako boljela. Zamjenik direktora je dotrčao, odveo me i sakrio u školski autobus - ispričala je potreseno.

Kaže da je toliko uplašena da više ne želi napuštati kuću.

- Uplašena sam. Ne želim napolje, nikada više ne želim ići u školu... škola nam je blizu kuće... plašim se da će se neko ponovo pojaviti. Došao je u našu učionicu i rekao da izlaza nema... sada sve to sanjam. Zbog tih riječi više ne želim u školu. Ne želim ni u svoju kuću... ostat ću kod bake - rekla je djevojčica.

F. C. je kazala da je o smrti svojih drugara i nastavnice saznala u bolnici. Jedna od ubijenih djevojčica bila joj je bliska prijateljica.

- Mnogo sam voljela Belinaj. Bila je prelijepa djevojčica. Sjedile smo zajedno u klupi... kupovale smo jedna drugoj narukvice... Karem je također stradao, bio je jako popularan u razredu i uvijek nas je zasmijavao. Nastavnica Ajla je bila divna, svi smo je voljeli. Prije nisam voljela matematiku, ali sam je zbog nje zavoljela - ispričala je.

Krvavi napad

Podsjećamo, četrnaestogodišnjak je u srijedu došao u školu s pet pištolja i sedam okvira municije te otvorio vatru na učenike i nastavnike. U krvavom napadu ubijeno je deset osoba, a najmanje 16 je ranjeno. Dvoje povrijeđenih i dalje je u teškom stanju.

Nakon napada policija je uhapsila njegove roditelje. Otac je bivši policajac i nekada je radio kao glavni inspektor, dok je majka nastavnica.

Dva dana prije napada, otac je dječaka odveo u streljanu i snimao ga kako puca u mete.