Tramp tvrdi: Uzet ćemo obogaćeni uranij iz Irana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da će Sjedinjene Američke Države sarađivati s Iranom na prikupljanju njegovog obogaćenog uranija i njegovom transportu u Sjedinjene Američke Države, piše Reuters.

- Sredit ćemo to zajedno. Ući ćemo u Iran, lagano i bez žurbe, spustiti se i početi iskopavanje velikim mašinama... Vratit ćemo ga u Sjedinjene Američke Države - rekao je Tramp tokom telefonskog intervjua.

On je spomenuo i "nuklearnu prašinu", navodeći da će ona biti prikupljena "vrlo brzo". Taj izraz, kako je pojasnio, odnosi se na ostatke za koje tvrdi da su nastali nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u junu prošle godine bombardovali iranska nuklearna postrojenja.

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp ranije je oštro kritikovao NATO, odbacivši ponudu saveznika za pomoć u Hormuškom moreuzu. U objavama na društvenoj mreži Truth Social poručio je da mu pomoć nije potrebna te je saveznike nazvao "tigrom od papira", ističući da su bili "beskorisni kada je bilo najvažnije".

Istovremeno je iznio detalje navodnog dogovora s Iranom, tvrdeći da se Teheran obavezao da više neće zatvarati Hormuški moreuz, dok će Sjedinjene Američke Države zadržati kontrolu nad iranskim nuklearnim materijalom. Tramp je naglasio da novac nije dio sporazuma te se zahvalio regionalnim partnerima poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Pakistana.

Dodao je i da se dogovor ne odnosi na Liban, ali je naveo da će Sjedinjene Američke Države zasebno rješavati situaciju s Hezbolahom te da je Izraelu zabranjeno daljnje bombardovanje te zemlje.