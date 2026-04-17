Iran: Tri su uvjeta za slobodan prolazak Hormuškim moreuza

Iranski izvor za agenciju Fars poručio je da će se američka blokada Hormuškog moreuza, ukoliko se nastavi, smatrati kršenjem primirja.

Upozorio je da bi Teheran, u slučaju nastavka blokade, mogao ponovo u potpunosti zatvoriti ovaj ključni pomorski pravac, što bi moglo izazvati nagli rast cijena nafte i plina na svjetskom tržištu.

Isti izvor naveo je da za prolazak brodova kroz ovaj strateški koridor, nakon njegovog ponovnog otvaranja, važe tri jasna uslova:

1. Brodovi moraju biti komercijalni, a ne vojni

2. Brodovi smiju koristiti isključivo rute koje je odredio Iran

3. Sav tranzit mora se odvijati u "koordinaciji" s iranskim snagama

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je poručio da će američka blokada ostati "u punoj snazi" sve dok se ne postigne mirovni sporazum. Dodao je da očekuje da će dogovor biti "100% zaključen" i da bi se to moglo dogoditi "vrlo brzo".

Američki general Dan Kejn izjavio je da su odmah nakon uvođenja blokade pojedini brodovi pokušali probiti zonu, te da je najmanje 14 plovila spriječeno u prolasku.