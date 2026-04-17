Tramp optimističan, očekuje finalni dogovor sa Iranom: Otkrio i kad

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi se američki i iranski pregovarači mogli sastati tokom ovog vikenda te da očekuje postizanje konačnog dogovora kojim bi se okončao rat, prenosi Axios.

Više američkih zvaničnika i izvora upoznatih s pregovorima navelo je za Axios da je postignut značajan napredak te da su Sjedinjene Američke Države i Iran sada blizu okvirnog mirovnog plana, iako i dalje postoje neslaganja oko ključnih pitanja.

"Iranci žele dogovor"

Tramp, koji je u proteklim danima imao najmanje jedan direktan telefonski razgovor s iranskim zvaničnikom, izrazio je optimizam.

- Iranci žele da se sastanu. Žele da postignu dogovor. Mislim da će se sastanak vjerovatno održati tokom vikenda. Mislim da ćemo postići dogovor za dan ili dva - rekao je Tramp u kratkom telefonskom intervjuu.

Podsjećamo, američki mediji ranije su objavili da jedan od elemenata mogućeg sporazuma uključuje deblokadu oko 20 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava, u zamjenu da Iran odustane od svojih zaliha obogaćenog uranija.

Plan, kako se navodi, također uključuje i moratorij na iransko obogaćivanje uranija.

Stavovi zvaničnika

Tramp je poručio da neće ukinuti pomorsku blokadu prije postizanja dogovora te je naglasio da želi da Hormuški moreuz bude otvoren za sve.

Iran je u petak saopštio da će otvoriti moreuz tokom primirja koje traje do 21. aprila, ali detalji implementacije još uvijek nisu poznati.

Tramp je naveo da će dogovor "učiniti Izrael sigurnim" te da će "Izrael izaći kao veliki pobjednik" na kraju sukoba.

Istovremeno je naglasio da želi prekid izraelskih napada na Liban kao dio primirja objavljenog u četvrtak.

- Izrael mora da stane. Ne mogu da nastave da dižu zgrade u vazduh. Neću to dozvoliti - rekao je Tramp.