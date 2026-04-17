Procurili detalji potencijalnog sporazuma: Sprema se velika razmjena, Tramp je pripremio "poklon" od 20 milijardi dolara!

Sjedinjene Američke Države i Iran vode intenzivne pregovore o memorandumu koji bi mogao označiti kraj sukoba, a ključna tačka potencijalnog sporazuma odnosi se na veliku razmjenu – finansijsku i nuklearnu. Prema informacijama više izvora upoznatih s pregovorima, Vašington bi mogao odmrznuti 20 milijardi dolara iranskih sredstava u zamjenu za predaju obogaćenog uranija.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) najavio je da bi se pregovarači mogli ponovo sastati tokom vikenda, najvjerovatnije u Islamabadu, gdje bi se održala nova runda razgovora.

Ključni cilj

Ključni cilj američke administracije jeste da spriječi Iran da raspolaže zalihama od gotovo 2.000 kilograma obogaćenog uranija, posebno oko 450 kilograma koji su obogaćeni do 60 posto čistoće i smatraju se najosjetljivijim.

S druge strane, Teheranu je hitno potreban novac. U ranijim fazama pregovora SAD je bio spreman osloboditi šest milijardi dolara za humanitarne potrebe, dok je Iran tražio čak 27 milijardi. Trenutni prijedlog iznosi 20 milijardi dolara i predstavlja kompromisnu osnovu za nastavak razgovora.

Ipak, dvije strane još nisu postigle saglasnost o sudbini nuklearnog materijala. Vašington insistira da Iran preda sav materijal, dok Teheran pristaje isključivo na njegovo "razrjeđivanje" unutar zemlje.

Kompromis koji je trenutno na stolu predviđa da bi dio visoko obogaćenog uranija bio prebačen u treću državu, dok bi ostatak bio razrijeđen u Iranu pod međunarodnim nadzorom.

Memorandum o kojem se pregovara uključuje i dobrovoljni moratorij na iransko obogaćivanje uranija. SAD traži zabranu u trajanju od 20 godina, dok Iran nudi period od pet godina, a posrednici pokušavaju usaglasiti konačno rješenje.

Plan također predviđa da Iran zadrži nuklearne reaktore za medicinske svrhe, ali uz obavezu da svi objekti budu iznad zemlje, dok bi postojeća podzemna postrojenja bila stavljena van funkcije.

Pitanje Hormuza i projektila

Pitanja Hormuškog moreuza i iranskih balističkih projektila također su dio pregovora, ali u tim segmentima još nema značajnog napretka.

Jedan američki zvaničnik poručio je: "Iran je popustio. Ali nedovoljno. Što je potrebno da krenu dalje, vidjet ćemo".

Drugi izvor ističe: "Iran očigledno želi tih 20 milijardi dolara i mnogo više. Želi prodavati naftu bez sankcija i biti dio globalnog finansijskog sistema, ali istovremeno želi zadržati svoj nuklearni program".

Iz Bijele kuće su poručili da su razgovori "plodni", ali bez otkrivanja detalja. Glasnogovornica Ana Keli (Anna Kelly) naglasila je da SAD neće pregovarati putem medija.

Tramp je dodatno izjavio da je Iran spreman predati takozvanu "nuklearnu prašinu" te da su dvije strane "vrlo blizu dogovora". Također je naglasio da je spreman produžiti primirje i nakon 21. aprila ukoliko bude potrebno.

- Ako ne bude dogovora, napadi se nastavljaju - poručio je Tramp.

U međuvremenu, naredne sedmice planiran je i sastanak posrednika iz Pakistana, Egipta i Turske sa saudijskim zvaničnicima, s ciljem dodatnog približavanja stavova i postizanja konačnog sporazuma između SAD-a i Irana.