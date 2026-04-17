Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OŠTRA PORUKA

Teheran upozorava Vašington: "Odgovorit ćemo ako se blokada Hormuškog moreuza nastavi"

Esmail Bagei izjavio je za državne medije da će Iran reagovati ukoliko se blokada nastavi

Esmail Bagei. AP

M. Až.

17.4.2026

Iran je ponovo uputio oštru prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama zbog nastavka pomorske blokade u Hormuškom moreuzu. Iz Teherana su ranije poručili da će takav potez smatrati "kršenjem primirja", nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio da će blokada ostati na snazi dok se ne postigne konačan sporazum.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei (Esmail Baghaei) izjavio je za državne medije da će Iran reagovati ukoliko se blokada nastavi.

- Ako druga strana odluči prekršiti svoje obaveze, što se čini da namjerava učiniti, i ako se pomorska blokada nastavi, Islamska Republika Iran poduzet će potrebne mjere. U to nema nikakve sumnje - poručio je Bagei.

On je dodatno naglasio da su Sjedinjene Američke Države iznijele "kontradiktorne stavove", čime je dodatno pojačana napetost u vezi sa situacijom u Hormuškom moreuzu.

# IRAN
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.