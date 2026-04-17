Tramp demantirao oslobađanje 20 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, tvrdi da je Teheran "pristao na sve"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u telefonskom intervjuu da je Iran "pristao na sve" i da će sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na uklanjanju obogaćenog uranija. Naglasio je da dogovor ne podrazumijeva slanje američkih kopnenih trupa, prenosi CBS News.

Govoreći o načinu realizacije, Tramp je poručio da će operaciju provoditi zajednički timovi.

- Pitanje je ko će tačno preuzeti uranij. Naši ljudi. Ne, nema nikakvih trupa. Otići ćemo tamo i uzeti ga zajedno s njima. Preuzet ćemo ga zajedno jer ćemo do tada imati sporazum, a kada postoji sporazum, nema potrebe za borbom. Lijepo, zar ne? To je bolje. Da je bilo potrebno, uradili bismo to i na drugi način - rekao je Tramp.

Dodao je da će se sav materijal nakon toga transportovati u Sjedinjene Američke Države.

- Naši ljudi će, zajedno s Irancima, raditi na njegovom preuzimanju. A onda ćemo ga donijeti u Sjedinjene Američke Države - izjavio je.

Tramp je također naveo da je Iran pristao da prekine podršku posredničkim grupama, uključujući Hezbolah i Hamas. Istakao je da se pregovori nastavljaju tokom vikenda te da će američka blokada ostati na snazi dok se ne postigne konačan dogovor.

Komentarišući navode portala Axios o mogućem oslobađanju 20 milijardi dolara zamrznute iranske imovine u zamjenu za nuklearni sporazum, Tramp je to odlučno odbacio.

- Ne, ne plaćamo ni 10 centi - poručio je predsjednik SAD-a.