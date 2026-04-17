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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp demantirao oslobađanje 20 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, tvrdi da je Teheran "pristao na sve"

Naveo je da je Iran pristao da prekine podršku posredničkim grupama, uključujući Hezbolah i Hamas

Donald Tramp. AP

M. Až.

17.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u telefonskom intervjuu da je Iran "pristao na sve" i da će sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na uklanjanju obogaćenog uranija. Naglasio je da dogovor ne podrazumijeva slanje američkih kopnenih trupa, prenosi CBS News.

Govoreći o načinu realizacije, Tramp je poručio da će operaciju provoditi zajednički timovi.

- Pitanje je ko će tačno preuzeti uranij. Naši ljudi. Ne, nema nikakvih trupa. Otići ćemo tamo i uzeti ga zajedno s njima. Preuzet ćemo ga zajedno jer ćemo do tada imati sporazum, a kada postoji sporazum, nema potrebe za borbom. Lijepo, zar ne? To je bolje. Da je bilo potrebno, uradili bismo to i na drugi način - rekao je Tramp.

Dodao je da će se sav materijal nakon toga transportovati u Sjedinjene Američke Države.

- Naši ljudi će, zajedno s Irancima, raditi na njegovom preuzimanju. A onda ćemo ga donijeti u Sjedinjene Američke Države - izjavio je.

Tramp je također naveo da je Iran pristao da prekine podršku posredničkim grupama, uključujući Hezbolah i Hamas. Istakao je da se pregovori nastavljaju tokom vikenda te da će američka blokada ostati na snazi dok se ne postigne konačan dogovor.

Komentarišući navode portala Axios o mogućem oslobađanju 20 milijardi dolara zamrznute iranske imovine u zamjenu za nuklearni sporazum, Tramp je to odlučno odbacio.

- Ne, ne plaćamo ni 10 centi - poručio je predsjednik SAD-a.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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