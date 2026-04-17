Tvrdnje ruske influenserice izazvale reakciju Kremlja: Negiraju da se od Putina skrivaju loše vijesti iz Rusije

Kremlj je odbacio navode da predsjednik Rusije Vladimir Putin nije upoznat sa stvarnim problemima u zemlji, nakon što je jedna influenserica iznijela tvrdnje da mu visoki zvaničnici navodno ne prenose loše vijesti.

Viktorija Bonja, influenserica poznata po učešću u rijaliti programima u Rusiji, ove sedmice je izjavila da podržava Putina, ali je istovremeno navela pet problema za koje tvrdi da ih državni zvaničnici prikrivaju od njega. Njen video je pregledan više od 20 miliona puta, prikupio preko 1,4 miliona lajkova i izazvao više od 75.000 komentara na Instagramu.

Na pitanje o njenim tvrdnjama da Putin, koji je na čelu Rusije kao predsjednik ili premijer od 1999. godine, nije u potpunosti upoznat sa stanjem u zemlji, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da to nije tačno.

- Izjavljujem da to nije tačno. Vladimir Putin je šef države i njegove nadležnosti znače da se bavi najširim spektrom pitanja koja su na dnevnom redu - rekao je Peskov.

Kremlj je u četvrtak napravio neuobičajen potez i javno komentarisao oštre kritike Viktorije Bonje, navodeći da se već radi na rješavanju niza problema koje je ona istakla.

Nakon reakcije iz Kremlja, Bonja je objavila novi video u kojem je emotivno reagovala i zaplakala od sreće. Zahvalila je Kremlju na pažnji koju su, kako je rekla, posvetili pitanjima koja je iznijela, te poručila da stoji uz ruski narod.