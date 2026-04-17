Policija u Klagenfurtu razotkrila seriju provala: Osumnjičeni državljani Bosne i Hercegovine

Pripadnici policije austrijskog Klagenfurta uspjeli su da riješe niz serijskih provala u objekte lokalnih firmi, a osumnjičeni su dvojica državljana Bosne i Hercegovine.

Prema navodima policije, ukupno je zabilježeno devet provala u različite firme u Klagenfurtu. Glavni osumnjičeni su dva muškarca iz Bosne i Hercegovine, starosti 35 i 37 godina.

Kako se navodi, mete napada bile su prvenstveno aparati za kafu, koji su nakon krađe dalje prodavani u Sloveniji.

Jedan od osumnjičenih, 37-godišnjak koji živi u Klagenfurtu, uhapšen je nakon pretresa njegove kuće i djelimično je priznao izvršenje krivičnih djela. Za njegovim saučesnikom se i dalje traga, a prema policijskim informacijama on nema prijavljeno stalno prebivalište u Austriji.

Ukupna materijalna šteta procijenjena je na petocifreni iznos, saopšteno je iz Odjeljenja za kriminalističke istrage policije u Klagenfurtu.