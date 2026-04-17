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PREDSJEDNIK SAD

Tramp tvrdi: Iran je pristao da prekine podršku Hamasu, Hezbolahu i Hutima

Prema njegovim riječima, iransko rukovodstvo je prihvatilo da više ne pruža podršku ovim grupama

Donald Tramp. AP

M. Až.

17.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u izjavi za CBS News govorio je o dogovoru sa Iranom u vezi sa otvaranjem Hormuškog moreuza, a u tom kontekstu dotakao se i oružanih grupa koje djeluju na Bliskom istoku – Hamas, Hezbolah i Huti.

Prema njegovim riječima, iransko rukovodstvo je prihvatilo da više ne pruža podršku ovim grupama, koje djeluju na teritorijama Palestine, Libana i Jemena.

Tramp je u više izjava za medije, kao i u objavama na društvenoj mreži Truth Social, iznio detalje o, kako tvrdi, postignutom dogovoru sa Iranom.

Ipak, iz Teherana su već ranije pojedine navode na određeni način osporili, dovodeći u pitanje Trampove interpretacije dogovora.

Tako je Tramp naveo da je postignut dogovor "u principu" oko iranskog nuklearnog programa, što su iranske vlasti ubrzo demantovale.

Podsjećamo, ključni element dogovora odnosi se na otvaranje Hormuškog moreuza, koji bi, prema najavama, trebao ostati otvoren tokom primirja između Izraela i Libana.

# HAMAS
# HEZBOLAH
# IRAN
# HUTI
# SAD
# DONALD TRUMP
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