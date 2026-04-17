Ukrajinski ministar vanjskih poslova: Zelenski spreman za sastanak s Putinom u Istanbulu

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u petak je izjavio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman sastati se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Istanbulu kako bi razgovarali o miru, dodajući da Kijev želi okončati rat s Moskvom političkim pregovorima.

- Predsjednik Zelenski je spreman doći i sastati se s predsjednikom Putinom ovdje, naravno, s (turski predsjednik Recep Tayyip) Erdoanom i možda (američkim) predsjednikom Donaldom Trampom - rekao je Sibiha u ekskluzivnom intervjuu za Anadolu.

- Ukrajina nikada neće prihvatiti nikakvu formulu, nikakvu inicijativu na štetu našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Posvećeni smo mirovnim naporima. Želimo okončati ovaj rat i patnju našeg naroda. Spremni smo ubrzati mirovne napore - dodao je.

- Spremni smo za bezuslovno primirje i imamo izvodljive prijedloge o tome kako dalje postupiti. Nije prihvatljivo i moguće da povučemo trupe iz Donbasa, kako to zahtijeva ruska strana, to nije moguće.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova naglasio je da proces mora napredovati isključivo i u potpunosti diplomatskim putem.

Obim trgovine između Ukrajine i Turske

Napomenuo je da se obim trgovine između Ukrajine i Turske širi i rekao da je Sporazum o slobodnoj trgovini trenutno u procesu ratifikacije u Kijevu.

Sibiha je podvukao da Crno more treba biti "more mira", izražavajući nadu da će saradnja između dvije zemlje doprinijeti sigurnosti u Crnom moru.

Naglasio je da Ukrajina očekuje da će turske kompanije učestvovati u naporima za obnovu, pohvalivši ih za pružanje visokokvalitetnih i brzih usluga.

Izrazio je nadu da će posljednji sastanak predsjednika Erdoana i predsjednika Zelenskog označiti prekretnicu u jačanju bilateralnih odnosa.

- Vi (Turska) imate jedinstveno diplomatsko iskustvo. Imate odgovarajuće političke i diplomatske alate da nastavite s tako teškim zadatkom. Ukrajina je spremna za takvu vrstu sastanka u vašoj zemlji - dodao je.

Poboljšanje odnosa sa Sirijom

O Siriji, Sibiha je rekao da je Ukrajina zainteresovana za poboljšanje odnosa s tom zemljom.

Napomenuo je da su tokom trilateralnog sastanka između Turske, Ukrajine i Sirije strane razgovarale o saradnji o ključnim pitanjima kao što su poljoprivreda, sigurnosna saradnja i logistika.

Rekao je da Ukrajina i Turska sarađuju u poljoprivredi kako bi isporučile pšenicu Siriji, izražavajući spremnost Kijeva da doprinese sigurnosti hrane u Siriji.

Sibiha je rekao i da Ukrajina obnavlja trgovinske odnose sa Sirijom i da je ukinula sankcije.

U vezi s posjetama ukrajinskog predsjednika zemljama Perzijskog zaljeva, Sibiha je rekao da je Ukrajina postigla dugoročne odbrambene sporazume sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Katarom.

Dodao je da su sporazumi o dronovima između evropskih zemalja i Ukrajine važan element sigurnosnog sistema kontinenta i da takva saradnja jača sve strane.

Naglašavajući važnost smanjenja ovisnosti o rijetkim materijalima i opremi, nazvao je Tursku "možda najboljim primjerom za to".

Napominjući da je Turska u stanju proizvesti više od 80 posto potreba svoje vojske, rekao je da je Ukrajina dostigla stopu proizvodnje od 40 posto tokom rata.