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Brodovi i dalje oklijevaju s prolaskom kroz Hormuški moreuz

Oko 20 brodova približilo se moreuzu tokom dana, ali se, prema dostupnim informacijama, većina njih naknadno okrenula i odustala od prolaska

Hormuški moreuz. AP

M. Až.

17.4.2026

Praćenje pomorskog saobraćaja pokazuje da brodovi i dalje oklijevaju s prolaskom kroz Hormuški moreuz, unatoč tvrdnjama da je ponovno otvoren.

Prema podacima sistema Marine Traffic, kojim upravlja kompanija Kpler, veliki broj brodova i dalje izbjegava prolazak kroz ovaj strateški važan dio pomorskog puta.

Oko 20 brodova približilo se moreuzu tokom dana, ali se, prema dostupnim informacijama, većina njih naknadno okrenula i odustala od prolaska.

NBC News je izvijestio da je jedino jedan brod uspio da prođe kroz moreuz, i to prazan kruzer "Celestyal Discovery", koji plovi pod zastavom Malte.

Podsjećamo, Iran je tokom sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom praktično blokirao ovaj plovni pravac, što je imalo značajne posljedice po globalne energetske i trgovinske tokove.

# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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