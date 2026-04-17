Praćenje pomorskog saobraćaja pokazuje da brodovi i dalje oklijevaju s prolaskom kroz Hormuški moreuz, unatoč tvrdnjama da je ponovno otvoren.

Prema podacima sistema Marine Traffic, kojim upravlja kompanija Kpler, veliki broj brodova i dalje izbjegava prolazak kroz ovaj strateški važan dio pomorskog puta.

Oko 20 brodova približilo se moreuzu tokom dana, ali se, prema dostupnim informacijama, većina njih naknadno okrenula i odustala od prolaska.

NBC News je izvijestio da je jedino jedan brod uspio da prođe kroz moreuz, i to prazan kruzer "Celestyal Discovery", koji plovi pod zastavom Malte.

Podsjećamo, Iran je tokom sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom praktično blokirao ovaj plovni pravac, što je imalo značajne posljedice po globalne energetske i trgovinske tokove.