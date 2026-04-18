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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp poručio da će američka pomorska blokada Irana biti ukinuta čim se sporazum potpiše

Ne mislim da postoji previše značajnih razlika, kazao je

Donald Tramp. AP

Anadolija

18.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da će američka pomorska blokada Irana biti ukinuta u trenutku kada se postigne dogovor, povezujući opsadu s ishodom pregovora, javlja Anadolu.

- Blokada završava čim se sporazum potpiše, tada blokada završava - rekao je Tramp novinarima na aerodromu Phoenix prije nego što se uputio na događaj u Arizoni.

Na pitanje hoće li rat biti završen ovog vikenda, Tramp je naznačio da su pregovori u toku.

- Imali smo veliki dan. Vidjet ćemo kako će se sve završiti, ali trebalo bi biti dobro - rekao je.

- Imali smo neke vrlo dobre razgovore - rekao je, dodajući da se "mnogo dobrih stvari događa, a to uključuje i Liban."

Na pitanje o iranskoj tvrdnji da između dvije strane i dalje postoje značajne razlike, Tramp je dodao:

- Pa, ​​moglo bi biti, vidjet ćemo šta će se desiti. Ako ih bude, morat ćemo to ispraviti. Ali ne mislim da postoji previše značajnih razlika.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
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