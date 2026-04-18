Tramp poručio da će američka pomorska blokada Irana biti ukinuta čim se sporazum potpiše

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da će američka pomorska blokada Irana biti ukinuta u trenutku kada se postigne dogovor, povezujući opsadu s ishodom pregovora, javlja Anadolu.

- Blokada završava čim se sporazum potpiše, tada blokada završava - rekao je Tramp novinarima na aerodromu Phoenix prije nego što se uputio na događaj u Arizoni.

Na pitanje hoće li rat biti završen ovog vikenda, Tramp je naznačio da su pregovori u toku.

- Imali smo veliki dan. Vidjet ćemo kako će se sve završiti, ali trebalo bi biti dobro - rekao je.

- Imali smo neke vrlo dobre razgovore - rekao je, dodajući da se "mnogo dobrih stvari događa, a to uključuje i Liban."

Na pitanje o iranskoj tvrdnji da između dvije strane i dalje postoje značajne razlike, Tramp je dodao:

- Pa, ​​moglo bi biti, vidjet ćemo šta će se desiti. Ako ih bude, morat ćemo to ispraviti. Ali ne mislim da postoji previše značajnih razlika.