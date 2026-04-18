Tramp o Iranu i SAD: Ako nema dogovora, "morat ćemo ponovo početi bacati bombe"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da će blokada Hormuškog moreuza ostati na snazi, uz upozorenje da će napadi biti nastavljeni ukoliko ne dođe do dogovora s Iranom.
Njegova izjava uslijedila je nakon što je Teheran saopćio da je moreuz u potpunosti ponovo otvoren za komercijalni saobraćaj, ali i zaprijetio njegovim novim zatvaranjem zbog američkih mjera.
Odgovarajući na pitanje novinara u petak navečer o tome šta će učiniti ako primirje s Iranom istekne naredne sedmice bez postizanja sporazuma, Tramp je rekao: "Ne znam. Možda ga neću produžiti, ali blokada će ostati. Ali možda ga neću produžiti, pa ćete imati blokadu i, nažalost, morat ćemo ponovo početi bacati bombe."
Ipak, tokom leta avionom Air Force One prema Vašingtonu (Washington), Tramp je novinarima kazao da "misli da će se to desiti", aludirajući na mogućnost postizanja dogovora.
Tokom subote ostala su otvorena pitanja o stvarnoj slobodi plovidbe kroz ovaj važni morski prolaz, budući da je Teheran nastavio s pojačanim nadzorom i ponovio prijetnje zatvaranjem moreuza ukoliko Sjedinjene Američke Države (SAD) zadrže blokadu iranskih brodova i luka.
Iranska objava o ponovnom otvaranju moreuza, data u petak, stigla je u trenutku kada se činilo da se poštuje i desetodnevno primirje između Izraela (Israel) i libanskog pokreta Hezbolah (Hezbollah), kojeg podržava Iran.
U sukobima je, prema dostupnim podacima, poginulo najmanje 3.000 ljudi u Iranu, gotovo 2.300 u Libanu, 23 u Izraelu, te više od deset u državama Zaljeva. Među poginulima je i trinaest američkih vojnika.
Tramp je također odlučno odbacio mogućnost da Iran uvede bilo kakve takse ili ograničenja za prolazak kroz Hormuški moreuz.
- Ne. Ni slučajno. Ne. Ne - rekao je Tramp, dodajući: "Ne, neće biti putarina."