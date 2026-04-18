Tramp o Iranu i SAD: Ako nema dogovora, "morat ćemo ponovo početi bacati bombe"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da će blokada Hormuškog moreuza ostati na snazi, uz upozorenje da će napadi biti nastavljeni ukoliko ne dođe do dogovora s Iranom.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je Teheran saopćio da je moreuz u potpunosti ponovo otvoren za komercijalni saobraćaj, ali i zaprijetio njegovim novim zatvaranjem zbog američkih mjera.

Odgovarajući na pitanje novinara u petak navečer o tome šta će učiniti ako primirje s Iranom istekne naredne sedmice bez postizanja sporazuma, Tramp je rekao: "Ne znam. Možda ga neću produžiti, ali blokada će ostati. Ali možda ga neću produžiti, pa ćete imati blokadu i, nažalost, morat ćemo ponovo početi bacati bombe."