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POTVRDILI ZVANIČNICI

USS Gerald R. Ford ponovo u Crvenom moru: Najveći američki nosač aviona raspoređen na Bliskom istoku

Ova misija označava najduže raspoređivanje jednog nosača aviona još od vremena Vijetnamskog rata

USS Gerald R Ford. Screenshot

A. O.

18.4.2026

Najveći nosač aviona na svijetu, USS Gerald R Ford, ponovo je uplovio u područje Bliskog istoka, potvrdili su odbrambeni zvaničnici za Associated Press (AP).

Prema njihovim navodima, ovaj nosač aviona, koji je prethodno djelovao u istočnom Sredozemlju, prošao je kroz Sueski kanal zajedno s dva razarača, te je sada raspoređen u Crvenom moru.

USS Gerald R Ford vraća se u operativnu zonu Crvenog mora nakon više od mjesec dana provedenih u Sredozemlju. Tamo je bio nakon incidenta u kojem je došlo do velikog požara u prostoru za pranje rublja, zbog čega je brod morao nakratko da se vrati u luku radi popravki, a oko 600 članova posade ostalo je bez smještaja.

Ova misija označava najduže raspoređivanje jednog nosača aviona još od vremena Vijetnamskog rata.

# NOSAČ AVIONA
# CRVENO MORE
# USS GERALD R FORD
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