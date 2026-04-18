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ŠEF IRANSKOG PARLAMENTA

Ghalibaf: Tramp je iznio sedam tvrdnji, svih sedam su laž

Uz nastavak blokade, Hormuški moreuz neće ostati otvoren, poručio je

Mohammad Bagher Ghalibaf. Britannica

A. O.

18.4.2026

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf uputio je oštre poruke Sjedinjenim Američkim Državama, optužujući američkog predsjednika za iznošenje, kako tvrdi, niza neistinitih tvrdnji, uz upozorenje na moguće posljedice po globalni pomorski promet kroz Hormuški moreuz.

U objavi na društvenoj mreži X, Ghalibaf je naveo da je američki predsjednik u jednom satu iznio „sedam tvrdnji, od kojih je svih sedam bilo lažno“, dodajući da „takvim lažima nisu dobili rat, niti će išta postići u pregovorima“.

Govoreći o Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi veliki dio svjetskog izvoza nafte, Ghalibaf je upozorio da bi nastavak blokade mogao dovesti do ozbiljnih posljedica.

- Uz nastavak blokade, Hormuški moreuz neće ostati otvoren - poručio je.

Dodao je da će prolazak kroz moreuz ubuduće biti moguć isključivo po „određenim rutama“ i uz „odobrenje Irana“, ističući da će se pravila upravljanja ovim strateškim pomorskim pravcem donositi „na terenu, a ne na društvenim mrežama“.

Ghalibaf se osvrnuo i na informacijski aspekt sukoba, naglašavajući da su medijski rat i oblikovanje javnog mnijenja važan dio savremenih konflikata.

- Medijski rat i inženjering javnog mnijenja važan su dio rata, ali iranski narod nije podložan tim trikovima - naveo je, upućujući javnost da „stvarne i tačne informacije o pregovorima“ potraži u nedavnom intervjuu glasnogovornika iranskog Ministarstva vanjskih poslova.

# SAD
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
# MOHAMMAD BAGHER GHALIBAF
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