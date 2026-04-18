Novi Zeland brani izviđački let, Kina tvrdi da je ugrožena sigurnost u regionu

Vlada Novog Zelanda u subotu je stala u odbranu leta vojnog patrolnog aviona koji je djelovao u blizini kineskog zračnog prostora, nakon što je Peking optužio posadu da ugrožava kineske sigurnosne interese i narušava red civilnog zračnog saobraćaja.

Novozelandske vlasti reagovale su nakon saopćenja kineskog Ministarstva vanjskih poslova, u kojem se navodi da je patrolni avion P-8A iz Novog Zelanda „izvodio kontinuirano blisko izviđanje i uznemiravanje u zračnom prostoru i vodama Žutog mora i Istočnokineskog mora“. Peking je takve aktivnosti ocijenio kao prijetnju regionalnoj stabilnosti.

Portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun izjavio je da je „ta akcija podrivala sigurnosne interese Kine, povećala rizike od nesporazuma i pogrešnih procjena te ozbiljno poremetila poredak civilnog zrakoplovstva“, prema zvaničnom kineskom transkriptu.

Odgovor na optužbe

Na optužbe je odgovorila Novozelandska odbrambena snaga (New Zealand Defence Force), navodeći da je njihov avion djelovao u okviru međunarodnih obaveza. Istaknuto je da je let bio dio misije nadzora pokušaja izbjegavanja sankcija Sjevernoj Koreji (North Korea) na moru u sjeveroistočnoj Aziji, u skladu s relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (United Nations Security Council).

- Avion Kraljevskog novozelandskog ratnog zrakoplovstva obavljao je aktivnosti nadzora izbjegavanja sankcija Sjevernoj Koreji na moru u sjevernoj Aziji na osnovu rezolucija Vijeća sigurnosti UN - saopćila je Novozelandska odbrambena snaga. Dodali su da je posada „djelovala profesionalno i u skladu s međunarodnim pravom i procedurama civilnog zrakoplovstva za to područje“.

U istom saopćenju naglašeno je da se radi o dugogodišnjem raspoređivanju usmjerenom na provođenje sankcija koje je odobrio UN.

Provođenje sankcija

- Jasno smo stavili do znanja da je ovo dugogodišnje raspoređivanje usmjereno na provođenje sankcija koje je naložio UN protiv Sjeverne Koreje - navedeno je u izjavi.

Odnosi između Kine i Novog Zelanda već su ranije bili opterećeni tenzijama, posebno nakon što su kineski ratni brodovi u februaru prošle godine izveli bojeva gađanja u Tasmanovom moru u blizini Novog Zelanda. Dodatnu dinamiku donio je i sastanak lidera dviju zemalja u junu u Novom Zelandu, gdje se razgovaralo o jačanju trgovinskih veza kao mogućem načinu smanjenja napetosti.