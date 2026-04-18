Mornarica SAD nakon što su vojnici uslikali svoj obrok na nosaču aviona na Bliskom istoku: "Nutritivno izbalansirano"

Američka mornarica odbacila je navode o nestašici hrane i lošim obrocima na ratnim brodovima USS Abraham Lincoln i USS Tripoli, poručivši da su posade u potpunosti snabdjevene i da redovno dobijaju nutritivno uravnotežene obroke.

Iz Ureda načelnika pomorskih operacija Sjedinjenih Američkih Država saopćeno je da su tvrdnje o nestašici hrane netačne, te da su zdravlje i dobrobit mornara i marinaca prioritet. Naglašeno je i da američka mornarica raspolaže snažnim logističkim kapacitetima, kao i da su povremene izmjene jelovnika dio uobičajenog prilagođavanja uslovima tokom operacija na moru.

"Zdrave opcije"

U objavi na društvenim mrežama navedeno je da oba broda imaju dovoljne količine hrane kako bi posadama bile osigurane „zdrave opcije“, te da svi mornari i marinci i dalje primaju potpune i nutritivno izbalansirane obroke.

- Zdravlje i dobrobit naših mornara i marinaca moj su glavni prioritet, a svaki član posade nastavlja dobijati potpuno porcijske, nutritivno izbalansirane obroke - poručili su iz Ureda načelnika pomorskih operacija.

Američka mornarica se osvrnula i na pitanje poštanskih pošiljki, potvrdivši da je privremena obustava slanja pošte i privatnih paketa prema ratnoj zoni, uvedena zbog borbenih operacija, u međuvremenu ukinuta.

- Naša logistička mreža izuzetno je prilagodljiva i ostajemo posvećeni podršci našim vojnicima dok izvršavaju operaciju Epic Fury - navodi se u saopćenju.

Dodali su i da mornarica SAD-a raspolaže „neuporedivim logističkim kapacitetima“ za održavanje operacija na moru, te da su izmjene jelovnika uobičajeni dio upravljanja zalihama tokom dugotrajnih misija.

Izražena zabrinutost

Reakcija mornarice uslijedila je nakon što su porodice američkih vojnika izrazile zabrinutost zbog fotografija skromnih obroka i višesedmične obustave poštanskih pošiljki prema vojnim bazama u regiji.

Podsjetimo, porodice vojnika raspoređenih na Bliskom istoku posljednjih sedmica upozoravale su na navodno smanjenje količine hrane na brodovima USS Tripoli i USS Abraham Lincoln, nakon što su u javnost dospjele fotografije oskudnih obroka. Prema njihovim tvrdnjama, vojnici su dobijali male porcije hrane uz ograničene količine svježih namirnica.

Dodatnu zabrinutost izazvala je i privremena obustava dostave pošte na desetine vojnih adresa nakon američko-izraelskih napada na Iran. Porodice su pokušavale slati osnovne potrepštine i higijenske proizvode, ali su pošiljke kasnile ili nisu bile isporučene.

Otežana komunikacija

Iako američka mornarica sada tvrdi da nema nestašica i da su logistički problemi riješeni, porodice vojnika i dalje izražavaju zabrinutost zbog uslova na terenu, posebno u kontekstu dugotrajnih misija i otežane komunikacije.