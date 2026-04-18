SAD odgađa isporuke oružja Evropi zbog rata s Iranom, pogođene baltičke i skandinavske zemlje

Američki zvaničnici upozorili su pojedine evropske saveznike da bi isporuke ranije ugovorenog naoružanja mogle biti odgođene zbog rata s Iranom, što bi moglo pogoditi više država, uključujući baltičke i skandinavske zemlje.

Prema navodima pet izvora upoznatih sa situacijom, američka administracija je posljednjih dana obavijestila dio evropskih partnera da bi već ugovorene isporuke oružja i municije mogle kasniti, jer aktuelni sukob s Iranom troši značajne američke vojne zalihe.

Kupljeno, ali nije isporučeno

Izvori su govorili pod uslovom anonimnosti, navodeći da se odgode odnose na više evropskih država, posebno u baltičkoj regiji i Skandinaviji.

Riječ je o naoružanju koje je već kupljeno kroz program Foreign Military Sales (FMS), ali još nije isporučeno. Prema istim navodima, američki zvaničnici su u bilateralnim komunikacijama posljednjih dana upozorili evropske partnere na moguće kašnjenje pošiljki.

U petak su ministarstva odbrane Estonije i Litvanije potvrdila za Reuters da ih je Vašington obavijestio o mogućim odgodama isporuka američke vojne opreme zbog rata s Iranom.

Bijela kuća i State Department uputili su pitanja Pentagonu, iz kojeg je poručeno: „Američka vojska je najmoćnija na svijetu i pobrinut ćemo se da snage SAD-a i naših saveznika i partnera imaju ono što im je potrebno da se bore i pobijede. Iz sigurnosnih razloga nećemo komentarisati konkretne zahtjeve saveznika ili partnera niti tekuće napore da ih podržimo.“ Evropski zvaničnici ističu da ih kašnjenja dovode u nezgodnu situaciju.

Program FMS omogućava stranim državama kupovinu američkog oružja uz logističku podršku i odobrenje vlade SAD-a. Vašington već godinama ohrabruje evropske NATO članice da povećaju kupovinu američke opreme kroz ovaj sistem, kako bi se dio odbrambenog opterećenja prenio na evropske saveznike.

Rast nezadovoljstva

Istovremeno, u evropskim prijestonicama raste nezadovoljstvo zbog učestalih odgađanja, pa pojedine vlade sve više razmatraju kupovinu oružja iz evropske proizvodnje.

Američki zvaničnici naglašavaju da je dio naoružanja potreban za operacije na Bliskom istoku, te izražavaju nezadovoljstvo što evropske zemlje ne učestvuju u većoj mjeri u podršci SAD-u i Izraelu u vezi s deblokadom Hormuškog moreuza.

Još i prije sukoba s Iranom, Sjedinjene Američke Države povukle su velike količine oružja vrijedne milijarde dolara, uključujući artiljerijske sisteme, municiju i protivoklopne rakete, nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine i početka izraelskih operacija u Gazi krajem 2023. godine.