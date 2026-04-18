Intrigantna objava iz vrha vlasti SAD: "Našli smo zanimljive dokumente o NLO, uskoro više"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je njegova administracija, nakon pregleda materijala vezanih za NLO-e, otkrila niz „zanimljivih“ dokumenata, te najavio da će prva grupa tih zapisa uskoro biti objavljena.

Obraćajući se pristalicama na događaju koji je organizovala konzervativna grupa Turning Point USA, Tramp je rekao: „Moram reći da smo pronašli mnogo vrlo zanimljivih dokumenata i prva objavljivanja počet će vrlo, vrlo brzo kako biste mogli vidjeti je li taj fenomen tačan.“

Tramp je u februaru naložio američkim agencijama da počnu objavljivati vladine dosjee o neidentificiranim letećim objektima (NLO), neidentificiranim zračnim fenomenima (UAP) i mogućem postojanju izvanzemaljskog života, navodeći veliki javni interes za tu temu.

Ova odluka uslijedila je nakon njegovih ranijih optužbi upućenih bivšem predsjedniku Baracku Obami (Barack Obama), kojeg je kritikovao zbog navodnog nepropisnog dijeljenja povjerljivih informacija. Obama je ranije u jednom podcast intervjuu izjavio da su izvanzemaljci „stvarni“.

S druge strane, Tramp je rekao da ni sam nije vidio dokaze o postojanju izvanzemaljaca i da i dalje ostaje skeptičan po tom pitanju.

Posljednjih godina Pentagon je sprovodio istraživanja o prijavljenim NLO pojavama, a visoki vojni zvaničnici su 2022. godine saopćili da ne postoje dokazi koji bi potvrdili da su izvanzemaljci posjetili Zemlju ili se na njoj srušili.