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POMORSKA BLOKADA

Oglasio se američki komandant: Pratimo svaki iranski brod u svakoj od luka

U stanju smo održavati blokadu koliko god bude potrebno, kazao je

Brad Kuper. Screenshot / YouTube

A. O.

18.4.2026

Snage Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na Bliskom istoku nastavljaju provoditi pomorsku blokadu iranskih luka i obale, a komandant Centralne komande Brad Kuper (Brad Cooper) poručio je da američka vojska prati svaki iranski brod i da može održavati blokadu koliko god bude potrebno.

Komandant Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država, admiral Brad Kuper, izjavio je da američke snage u potpunosti sprovode pomorsku blokadu protiv brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i obalnih područja te da operaciju mogu nastaviti neograničeno dugo.

- Pratimo svaki iranski brod u svakoj luci, tačka - rekao je Kuper u razgovoru s novinarima za Al Arabiya English tokom konferencijskog poziva.

Naglasio je da američka vojska ima kapacitete da blokadu održava bez vremenskog ograničenja. 

- U stanju smo održavati blokadu koliko god bude potrebno - kazao je, dodajući da američke snage „imaju uvid u svaku iransku luku“.

Iranske vlasti su u petak objavile da otvaraju Hormuški moreuz tokom trajanja prekida vatre na Bliskom istoku. Istovremeno, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) poručio je da blokada koju sprovode Sjedinjene Američke Države ostaje na snazi sve dok ne bude postignut konačan dogovor između Vašingtona (Washingtona) i Teherana.

Od ponedjeljka, kada je blokada stupila na snagu, Kuper je naveo da je 19 plovila pokušalo prekršiti zabranu, ali su se nakon upozorenja američkih snaga vratila nazad u luke. 

- Nijedan brod nije izbjegao niti će izbjeći snage SAD-a - rekao je tokom obraćanja u petak.

Dodao je da postoji i nekoliko plovila od posebnog interesa koja američka vojska i dalje pomno prati „kako unutar, tako i izvan granica blokade“.

Zaključio je porukom da američke snage nastavljaju intenzivan nadzor situacije: „Imamo uvid u svaki od njih“.

# BLISKI ISTOK
# SAD
# BRAD COOPER
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