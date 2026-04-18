Influenseri protiv Kremlja: Šta stoji iza iznenadnog otpora Putinovoj politici?

Iako nema zvaničnu funkciju niti pristup kremaljskim kuloarima, Viktorija Bonja (Viktoria Bona), influenserka sa 13 miliona pratilaca na Instagramu (mreži koja je u Rusiji zabranjena), postala je glas neočekivanog bunta. U svom veoma direktnom obraćanju ruskom predsedniku, Bonja je istakla duboki jaz između vlasti i naroda. - Vladimire Vladimiroviču, ljudi vas se plaše - rekla je Viktorija Bonja u jednoj od svojih nedavnih objava na društvenim mrežama.

- Između nas, običnih ljudi, i vas postoji nepremostiv zid i ja želim da ga srušim. Nijedan guverner vam to neće reći jer vas se plaše. Bonja, bivša učesnica rijalitija „Dom-2“ koja danas živi u inostranstvu, personifikuje luksuz o kojem prosječni Rusi sanjaju. Međutim, ona nije jedina. Slične poruke šalju i druge poznate ličnosti, pa čak i velike kompanije poput lanca brze hrane „Vkusno i točka“. Val kritika Ono što je pokrenulo ovaj val kritika nije rat u Ukrajini, već restrikcije interneta koje su direktno ugrozile digitalni prostor u kojem ovi akteri operišu. Španski list Pais navodi da opozicija u ovome vidi i mogući odjek unutrašnjih borbi za moć u samom vrhu države. Pjevačica i voditeljka Aiza takođe je uputila javni apel predsjedniku, fokusirajući se na ekonomsku patnju stanovništva. - Možete li da razmislite o ljudima koji pate, koji su na ivici katastrofe? Molim vas, koliko to može da košta? Koliko novca poslanici Dume treba da ukradu da bi im bilo dovoljno? Iskreno se nadam da naš predsjednik zaista nije upoznat s tim - kaže ona u drugom snimku upućenom Putinu. Ovi istupi prate staru rusku književnu tradiciju narativa „kad bi car samo znao“, gdje se krivica prebacuje na korumpirane činovnike dok se lider amnestira. Ovakav pristup dolazi u trenutku kada Putinov rejting, prema podacima VTSIOM-a, bilježi blagi pad, sa preko 70% na 67,8%. Zanimljivo je da se u ovim snimcima ne pominju ključne ratne teme: bombardovanje Ukrajine, stradanja u pograničnom Belgorodu, hapšenja opozicionara ili ogromni vojni troškovi. Okidač je bio isključivo prodor države u privatni prostor društvenih mreža.

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