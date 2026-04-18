Influenseri protiv Kremlja: Šta stoji iza iznenadnog otpora Putinovoj politici?

Iako nema zvaničnu funkciju niti pristup kremaljskim kuloarima, Viktorija Bonja (Viktoria Bona), influenserka sa 13 miliona pratilaca na Instagramu (mreži koja je u Rusiji zabranjena), postala je glas neočekivanog bunta.
U svom veoma direktnom obraćanju ruskom predsedniku, Bonja je istakla duboki jaz između vlasti i naroda.
- Vladimire Vladimiroviču, ljudi vas se plaše - rekla je Viktorija Bonja u jednoj od svojih nedavnih objava na društvenim mrežama.
- Između nas, običnih ljudi, i vas postoji nepremostiv zid i ja želim da ga srušim. Nijedan guverner vam to neće reći jer vas se plaše.
Bonja, bivša učesnica rijalitija „Dom-2“ koja danas živi u inostranstvu, personifikuje luksuz o kojem prosječni Rusi sanjaju.
Međutim, ona nije jedina. Slične poruke šalju i druge poznate ličnosti, pa čak i velike kompanije poput lanca brze hrane „Vkusno i točka“.
Val kritika
Ono što je pokrenulo ovaj val kritika nije rat u Ukrajini, već restrikcije interneta koje su direktno ugrozile digitalni prostor u kojem ovi akteri operišu.
Španski list Pais navodi da opozicija u ovome vidi i mogući odjek unutrašnjih borbi za moć u samom vrhu države.
Pjevačica i voditeljka Aiza takođe je uputila javni apel predsjedniku, fokusirajući se na ekonomsku patnju stanovništva.
- Možete li da razmislite o ljudima koji pate, koji su na ivici katastrofe? Molim vas, koliko to može da košta? Koliko novca poslanici Dume treba da ukradu da bi im bilo dovoljno? Iskreno se nadam da naš predsjednik zaista nije upoznat s tim - kaže ona u drugom snimku upućenom Putinu.
Ovi istupi prate staru rusku književnu tradiciju narativa „kad bi car samo znao“, gdje se krivica prebacuje na korumpirane činovnike dok se lider amnestira.
Ovakav pristup dolazi u trenutku kada Putinov rejting, prema podacima VTSIOM-a, bilježi blagi pad, sa preko 70% na 67,8%.
Zanimljivo je da se u ovim snimcima ne pominju ključne ratne teme: bombardovanje Ukrajine, stradanja u pograničnom Belgorodu, hapšenja opozicionara ili ogromni vojni troškovi.
Okidač je bio isključivo prodor države u privatni prostor društvenih mreža.
Ipak, ovo predstavlja prvi značajniji javni sukob apolitičnih slojeva sa Kremljom od 2022. godine, nakon što je civilno društvo utihnulo, a ultranacionalistički krugovi pacifikovani poslije smrti Jevgenija Prigožina.
Političke igre u pozadini
Dok kritike postaju viralne, influenseri poput Bonje biraju pažljive riječi. Ona kao ključne probleme navodi:
Isključenje interneta.
Masovno ubijanje stoke u Novosibirsku.
Ekološke katastrofe (poput curenja nafte u Crnom moru).
Nove propise o lovu na ugrožene vrste.
Ruska opozicija je podjeljena oko toga da li su ovi istupi autentični.
Politički analitičar Ivan Preobraženski smatra da je riječ o orkestriranoj akciji frakcije Sergeja Kirijenka, koja pokušava da suzbije uticaj FSB-a nad internetom.
- Isti narativ: Putin ne zna šta se dešava, potrebne su mu informacije od naroda, zvaničnici skrivaju istinu od lidera… To može da znači samo jedno: dobili su naloge (i uputstva) iz Kremlja, iz Kirijenkovog odeljenja - izjavio je Preobraženski.
- Kakvi god ciljevi Kirijenkovog odeljenja bili, morate zapamtiti jedno: dobrobit vas, običnih ljudi, NIJE među njima.
Ivan Ždanov, saradnik pokojnog Alekseja Navaljnog, saglasan je sa ovom ocjenom. Nasuprot njima, opozicionarka Ljubov Sobol vjeruje da je riječ o individualnom aktivizmu žena koje žive van dometa ruskog pravosuđa.
- Ne znam da li zaista misle da Putin nije upoznat s tim ili shvataju da je ovakav istup jedini relativno bezbedan oblik protesta, ali sama činjenica da pominju Putinovo ime u vezi s tim problemima već je korak napred. Hvala, devojke.
Pritisak na „oprugu“ društva
Uprkos kritikama, Viktorija Bonja naglašava da nije protivnica države, već neko ko voli svoju zemlju.
- Vlasti stežu ljude kao oprugu. I jednog dana ta opruga će pući. Ljudi guglaju kako da napuste Rusiju. Volim svoju zemlju, neću je izdati. Nisam opozicionarka.
Njeni stavovi su se zaoštrili nakon razgovora sa pjevačicom Sati Kazanovom o strahu koji vlada među umjetnicima u Rusiji.
- Vika, draga, znaš li zašto mi umetnici ćutimo ovde u Rusiji? I mi imamo porodice i roditelje - rekla je Kazanova.
- Kada su sva prava i granice prekršene i nema druge opcije, ljudi moraju da se suprotstave - odgovorila je Bonja.
Čak je i korporativni sektor, predvođen lancem „Vkusno i točka“, stao u odbranu digitalnih sloboda, ističući da su upravo „zabranjene“ mreže omogućile prikupljanje 500 miliona rubalja pomoći za poplavljeni Dagestan.
- Istovremeno se troše desetine milijardi rubalja na blokiranje, ograničavanje i utišavanje ovih mreža, pa čak i njihovo proglašavanje nepoželjnim - navode iz ove kompanije.
Ovaj otpor, potpomognut i političkom partijom Novi ljudi, reflektuje strah vlasti da bi opće nezadovoljstvo moglo ojačati Komunističku partiju, koja vreba priliku za povratak nakon decenija marginalizacije.