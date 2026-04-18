Tramp: Naši preci su znali šta uraditi neprijateljima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u govoru na skupu u američkoj saveznoj državi Arizoni oštro je kritikovao NATO, tvrdeći da je savez prekasno ponudio pomoć SAD-u u vezi sa situacijom u Hormuškom moreuzu.

- Naši preci su znali tačno šta da rade sa neprijateljima Amerike, poraziti ih. Mi smo nasljednici najnevjerovatnije civilizacije koja je ikad postojala - rekao je Tramp.

Govoreći na događaju organizacije Turning Point Action u Feniksu (Phoenix), Tramp je kazao da je NATO kontaktirao Vašington (Washington) tek nakon što je kriza u Hormuškom moreuzu bila pri kraju.

- Sad kada je situacija u Hormuškom moreuzu gotovo završena, dobio sam poziv iz NATO-a da pitaju trebamo li pomoć. Rekao sam im da bi mi njihova pomoć značila prije dva mjeseca, ali sada je više ne želim jer su bili potpuno beskorisni kada su nam trebali - izjavio je Tramp.

Dodao je da Sjedinjene Države, po njegovom mišljenju, zapravo nikada nisu ni trebale saveznike: „Oni su trebali nas.“

Tramp je u govoru naglasio potrebu oslanjanja na vlastite kapacitete:

- Ako nas je ovo nečemu naučilo, to je da se moramo osloniti sami na sebe. Ne možemo se oslanjati na druge države i vanjske izvore.“

Istog dana obje strane uključene u sukob s Iranom objavile su da se Hormuški moreuz ponovo otvara za plovidbu, iako su iznesena različita tumačenja. Iran je naveo da je prolaz otvoren za komercijalne brodove tokom primirja u regionalnom sukobu, dok je Tramp na društvenim mrežama poručio da je moreuz „u potpunosti otvoren“ i da to nije povezano sa situacijom u Libanu.

Američki predsjednik je istovremeno naglasio da će pomorska blokada iranskih luka ostati na snazi dok, kako je naveo, „transakcija s Iranom ne bude 100 posto završena“. Također je tvrdio da je Iran pristao odustati od obogaćenog uranija, što su vlasti u Teheranu demantovale.

NATO i drugi američki saveznici ranije su odbili učestvovati u američkoj blokadi iranskih luka, što je dodatno zaoštrilo odnose. Ipak, pojedine države, poput Ujedinjenog Kraljevstva (United Kingdom), dozvolile su korištenje svojih baza za operacije.