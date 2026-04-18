Izrael će u Libanu nametnuti "žutu liniju", zabranit će povratak lokalcima

Izrael će u Libanu uspostaviti tzv. „žutu liniju“, kojom bi se stanovnicima zabranio povratak u područja koja je, prema navodima, zauzela izraelska vojska, izjavio je visoki zvaničnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Prema njegovim riječima, ovaj pristup je već korišten u Gazi, gdje „žuta linija“ predstavlja razgraničenje teritorije pod kontrolom izraelske vojske u okviru sporazuma o prekidu vatre nakon dvogodišnjeg sukoba, a ta područja su nedostupna civilima.

- Model ‘žute linije’ iz Gaze će također biti kopiran u Libanu, a IDF je već definisao ‘žutu liniju’ do koje snage IDF-a trenutno djeluju - rekli su visoki zvaničnici izraelske vojske tokom brifinga u subotu.

Prema njihovim navodima, stanovnicima neće biti dozvoljen povratak u 55 sela u južnom Libanu koja se nalaze unutar tog područja.

- IDF je ovlašten da nastavi uništavati terorističku infrastrukturu tamo čak i tokom prekida vatre - dodali su.

Izraelski ministar odbrane Israel Katz (Israel Katz) izjavio je u petak da će IDF „nastaviti držati sva mjesta koja je očistio i zauzeo“.

U međuvremenu, dio stanovnika južnog Libana počeo je da se vraća svojim domovima nakon što je stupio na snagu prekid vatre u zemlji.