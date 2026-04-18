Hamnei zaprijetio neprijateljima: Iranska vojska spremna za nove udare i poraze

Vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) uputio je, u jednom od rijetkih obraćanja, poruku povodom godišnjice osnivanja Vojske Islamske Republike Iran, koja se obilježava 18. aprila.
- Na isti način na koji dronovi iranske vojske poput munje udaraju na američke i cionističke ubice, njena odvažna mornarica je također spremna nanijeti nove gorke poraze svojim neprijateljima - naveo je Hamnei.
U nastavku obraćanja poručio je da iranska vojska djeluje zajedno s ostalim oružanim snagama te da, kako tvrdi, vodi borbu protiv „dvije vodeće vojske nevjerstva i oholosti“, pri čemu je, prema njegovim riječima, razotkrila njihove slabosti pred svijetom.
- Iranska vojska stoji rame uz rame sa svojim saborcima iz drugih oružanih snaga i razotkrila je slabost i poniženje tih vojski - poručio je Hamnei.
Dodao je da vojska trenutno „hrabro brani kopno, vodu i zastavu“ Irana, naglašavajući njen značaj za očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje.
U svojoj poruci osvrnuo se i na ranije izazove, navodeći da je vojska „stvorila ep suočavajući se sa zlokobnim planovima Sjedinjenih Američkih Država, nasljednika Pahlavijevog režima i separatista koji su željeli podijeliti Iran“.
Hamnei je iransku vojsku opisao kao „dijete naroda“ koje potiče iz samog društva.
- Vojska je poput djeteta nacije, koje izrasta iz srca domova naroda - istakao je.
Na kraju je čestitao godišnjicu njenog osnivanja, podsjetivši da je taj datum ustanovio ajatolah Ruholah Homeini (Ruhollah Khomeini), osnivač Islamske Republike Iran.
- Čestitam 29. farvardin, blagoslovljenu godišnjicu osnivanja Vojske Islamske Republike Iran, koju je imenovao veliki imam Homeini - zaključio je Hamnei.