Hamnei zaprijetio neprijateljima: Iranska vojska spremna za nove udare i poraze

Vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) uputio je, u jednom od rijetkih obraćanja, poruku povodom godišnjice osnivanja Vojske Islamske Republike Iran, koja se obilježava 18. aprila.

- Na isti način na koji dronovi iranske vojske poput munje udaraju na američke i cionističke ubice, njena odvažna mornarica je također spremna nanijeti nove gorke poraze svojim neprijateljima - naveo je Hamnei.

U nastavku obraćanja poručio je da iranska vojska djeluje zajedno s ostalim oružanim snagama te da, kako tvrdi, vodi borbu protiv „dvije vodeće vojske nevjerstva i oholosti“, pri čemu je, prema njegovim riječima, razotkrila njihove slabosti pred svijetom.

- Iranska vojska stoji rame uz rame sa svojim saborcima iz drugih oružanih snaga i razotkrila je slabost i poniženje tih vojski - poručio je Hamnei.