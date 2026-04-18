Iran otvorio vatru na tanker u Hormuškom moreuzu

Iranski ratni brodovi otvorili su vatru na tanker u Hormuškom moreuzu, nakon što su najmanje dva trgovačka broda pokušala proći kroz ovaj ključni plovni put, prenosi Reuters pozivajući se na tri pomorska izvora.

Do incidenta je došlo nakon što je Iran povukao odluku o kratkotrajnom ponovnom otvaranju moreuza, optužujući Sjedinjene Američke Države da ne ispunjavaju obaveze iz sporazuma o prekidu vatre.

Britanska organizacija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopćila je da je zabilježila prijavljeni incident u blizini moreuza, sjeveroistočno od Omana.

Prema njihovim navodima, kapetan jednog tankera izjavio je da su njegovom brodu prišle topovnjače iranske Revolucionarne garde koje su otvorile vatru. Ipak, kako se navodi, tanker i posada nisu povrijeđeni i nalaze se na sigurnom.

Ranije, tokom kratkog perioda otvaranja moreuza, nekoliko brodova počelo se kretati kroz ovaj prolaz, što je Reuters opisao kao „prvo značajno kretanje“ od početka sukoba.

Međutim, konvoj koji se tada formirao u međuvremenu se rasuo, što potvrđuju i najnoviji podaci platforme MarineTraffic.

Trgovački brodovi u Hormuškom moreuzu putem radija su primili poruku iranske mornarice u kojoj se navodi da je prolaz ponovo zatvoren. Jedan od tankera ranije je također prijavio da mu je prišla iranska topovnjača koja je otvorila vatru.

Iran je tako danas definitivno poništio odluku o privremenom otvaranju moreuza, čime je ponovo prekinuto kretanje brodova kroz ovu strateški važnu rutu.