Lavrov iz Antalije: Neophodan dijalog sa SAD o budućoj ekonomskoj saradnji

Ministar vanjskih poslova Rusije, Sergej Lavrov, na samitu u Antaliji izjavio je 18. aprila 2026. da je došlo vrijeme za razgovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o budućim ekonomskim odnosima dvije zemlje, iako, kako je naglasio, među njima i dalje postoje razlike.

Buduće saradnje

Lavrov je rekao da smatra kako je sada trenutak da Moskva i Vašington (Washington) otvore razgovor o tome kako Sjedinjene Američke Države vide buduće ekonomske odnose s Rusijom.

Takav bi dijalog, naglasio je, trebao obuhvatiti pitanja daljnje trgovinske saradnje i općeg ekonomskog usmjerenja dvije države.

Lavrov je pritom ukazao da, uprkos ideji o novom razgovoru, između Rusije i SAD i dalje postoje značajne razlike u nizu važnih pitanja.

Istakao je da te razlike opterećuju političke odnose i otežavaju postizanje bilo kakvog dugoročnog dogovora o ekonomskim vezama.

Stanje u NATO

U obraćanju na istom skupu Lavrov se osvrnuo i na stanje u NATO savezu.

Ocijenio je da NATO, kako se izrazio, "nije u najboljem stanju", aludirajući na unutrašnje prijepore i izazove s kojima se suočava taj vojni savez.

Dodao je da Rusija, uprkos tim ocjenama, nema namjeru da se miješa u unutrašnje odnose i procese unutar NATO, navodeći da će se Moskva fokusirati na vlastite interese i bilateralne odnose sa državama s kojima sarađuje.