Eskalacija u Libanu: Salam zahtijeva hitnu istragu nakon napada na UN snage

Predsjednik vlade Libana, Navaf Salam (Nawaf), potvrdio je da su se na meti napada u ovoj državi našli mirovnjaci Ujedinjenih naroda iz Francuske, zbog čega je uputio zahtjev za neodložnim provođenjem istrage.
Iako je precizirao da je stradao francuski kontingent u okviru Privremenih snaga UN-a (UNIFIL) koji obavlja patrole na južnom teritoriju zemlje, premijer nije iznio podatke o tome ko stoji iza ovog čina.
Putem društvene mreže X, Salam je uputio sljedeću poruku:
- Snažno osuđujem današnji napad na pripadnike francuskog bataljuna u sastavu UNIFIL-a. Dao sam stroge upute da se odmah provede istraga kako bi se utvrdile okolnosti napada i odgovorni priveli pravdi. Podrazumijeva se da takvo neodgovorno ponašanje nanosi veliku štetu Libanonu i njegovim odnosima s prijateljskim zemljama koje ga podržavaju.
On je dodatno naglasio da je izdao decidne naredbe za hitno djelovanje istražnih organa kako bi se rasvijetlili detalji incidenta i procesuirali počinitelji.
Prema njegovim riječima, ovakvi nepromišljeni postupci ozbiljno narušavaju ugled Libanona i kvare partnerstva sa državama saveznicama koje pružaju pomoć zemlji.