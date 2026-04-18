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UNIFIL

Eskalacija u Libanu: Salam zahtijeva hitnu istragu nakon napada na UN snage

Premijer nije iznio podatke o tome ko stoji iza ovog čina

Navaf Salam. Platforma X

B. S.

18.4.2026

Predsjednik vlade Libana, Navaf Salam (Nawaf), potvrdio je da su se na meti napada u ovoj državi našli mirovnjaci Ujedinjenih naroda iz Francuske, zbog čega je uputio zahtjev za neodložnim provođenjem istrage. 

Iako je precizirao da je stradao francuski kontingent u okviru Privremenih snaga UN-a (UNIFIL) koji obavlja patrole na južnom teritoriju zemlje, premijer nije iznio podatke o tome ko stoji iza ovog čina.

Objava na platformi X. Platforma X

Putem društvene mreže X, Salam je uputio sljedeću poruku:

- Snažno osuđujem današnji napad na pripadnike francuskog bataljuna u sastavu UNIFIL-a. Dao sam stroge upute da se odmah provede istraga kako bi se utvrdile okolnosti napada i odgovorni priveli pravdi. Podrazumijeva se da takvo neodgovorno ponašanje nanosi veliku štetu Libanonu i njegovim odnosima s prijateljskim zemljama koje ga podržavaju.

On je dodatno naglasio da je izdao decidne naredbe za hitno djelovanje istražnih organa kako bi se rasvijetlili detalji incidenta i procesuirali počinitelji.

Prema njegovim riječima, ovakvi nepromišljeni postupci ozbiljno narušavaju ugled Libanona i kvare partnerstva sa državama saveznicama koje pružaju pomoć zemlji.

# NAPAD
# LIBAN
# NAWAF SALAM
# UNIFIL
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