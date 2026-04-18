Eskalacija u Libanu: Salam zahtijeva hitnu istragu nakon napada na UN snage

Predsjednik vlade Libana, Navaf Salam (Nawaf), potvrdio je da su se na meti napada u ovoj državi našli mirovnjaci Ujedinjenih naroda iz Francuske, zbog čega je uputio zahtjev za neodložnim provođenjem istrage.

Iako je precizirao da je stradao francuski kontingent u okviru Privremenih snaga UN-a (UNIFIL) koji obavlja patrole na južnom teritoriju zemlje, premijer nije iznio podatke o tome ko stoji iza ovog čina.