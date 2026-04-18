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NOVI VAL

Odgovor Irana: Tramp previše kritikuje, spremni smo na maksimalan otpor

U istoj je izjavi iznio kontradiktorne stvari. Ne znam tačno što je mislio, poručuje Hatibzdaeh

Saed Hatibzadeh. Platforma X

B. S.

18.4.2026

Pomoćnik šefa iranske diplomatije, Saed Hatibzadeh (Saeed Khatibzadeh), razgovarao je s predstavnicima medija tokom učešća na Diplomatskom forumu u turskoj Antaliji. 

Na upit novinara da prokomentariše posljednje istupe Donalda Trampa (Trump), u kojima je on zaprijetio da će Sjedinjene Američke Države "ponovno početi bacati bombe" ukoliko se sporazum s Iranom ne finalizira do srijede, Hatibzadeh je odgovorio da predsjednik SAD "previše govori".

Iranski zvaničnik je tom prilikom istakao:

- U istoj je izjavi iznio kontradiktorne stvari. Ne znam tačno što je mislio.

U nastavku svog obraćanja, Hatibzadeh je pojasnio stav Teherana, naglasivši kako Iran zastupa mišljenje da "rat ne može dovesti do pozitivnog ishoda", ali je istovremeno potvrdio odlučnost države da odgovori na eventualnu agresiju.

- Boriti ćemo se do posljednjeg iranskog vojnika - poručio je.

On je zaključio da je zemlja potpuno spremna za odbranu u slučaju napada, uprkos tome što načelno ne vjeruje u vojna rješenja sukoba.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# SAEED KHATIBZADEH
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