Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAREDNIK FLORIAN MONTORIO

Makron saopćio tragične vijesti: Jedan francuski padobranac poginuo, trojica povrijeđena u Libanu

Istakao je da Francuska zahtijeva od libanskih vlasti da odmah uhapse počinioce i preuzmu odgovornost u saradnji s UNIFIL

Francuski padobranac ubijen na jugu Libana. AP (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

B. S.

18.4.2026

Predsjednik Francuske, Emanuel Makron (Emmanuel Macron) saopćio je da je francuski vojnik poginuo jutros na jugu Libana tokom napada na misiju UN.

Narednik Florian Montorio, kako je naveo, iz 17. padobransko-inženjerijskog puka iz Montaubana izgubio je život u napadu usmjerenom protiv UNIFIL. 

U istom incidentu ranjena su još trojica francuskih vojnika, koji su evakuisani i zbrinuti.

- Država se s poštovanjem klanja i pruža podršku porodicama naših vojnika, kao i svim pripadnicima vojske angažovanim na očuvanju mira u Libanu - poručio je predsjednik.

Francuski predsjednik dodao je da sve ukazuje na odgovornost pokreta Hezbolah (Hezbollah) za ovaj napad.

Istakao je da Francuska zahtijeva od libanskih vlasti da odmah uhapse počinioce i preuzmu odgovornost u saradnji s UNIFIL.

# EMMANUEL MACRON
# FRANCUSKA
# UNIFIL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.