Makron saopćio tragične vijesti: Jedan francuski padobranac poginuo, trojica povrijeđena u Libanu

Predsjednik Francuske, Emanuel Makron (Emmanuel Macron) saopćio je da je francuski vojnik poginuo jutros na jugu Libana tokom napada na misiju UN.
Narednik Florian Montorio, kako je naveo, iz 17. padobransko-inženjerijskog puka iz Montaubana izgubio je život u napadu usmjerenom protiv UNIFIL.
U istom incidentu ranjena su još trojica francuskih vojnika, koji su evakuisani i zbrinuti.
- Država se s poštovanjem klanja i pruža podršku porodicama naših vojnika, kao i svim pripadnicima vojske angažovanim na očuvanju mira u Libanu - poručio je predsjednik.
Francuski predsjednik dodao je da sve ukazuje na odgovornost pokreta Hezbolah (Hezbollah) za ovaj napad.
Istakao je da Francuska zahtijeva od libanskih vlasti da odmah uhapse počinioce i preuzmu odgovornost u saradnji s UNIFIL.