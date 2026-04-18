Makron saopćio tragične vijesti: Jedan francuski padobranac poginuo, trojica povrijeđena u Libanu

Narednik Florian Montorio, kako je naveo, iz 17. padobransko-inženjerijskog puka iz Montaubana izgubio je život u napadu usmjerenom protiv UNIFIL.

Predsjednik Francuske, Emanuel Makron (Emmanuel Macron) saopćio je da je francuski vojnik poginuo jutros na jugu Libana tokom napada na misiju UN.

U istom incidentu ranjena su još trojica francuskih vojnika, koji su evakuisani i zbrinuti.

- Država se s poštovanjem klanja i pruža podršku porodicama naših vojnika, kao i svim pripadnicima vojske angažovanim na očuvanju mira u Libanu - poručio je predsjednik.