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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp žestoko kritikovao Španiju: "Tužno za gledati"

Njihovi finansijski pokazatelji, uprkos tome što gotovo ništa ne doprinose NATO-u i svojoj odbrani, apsolutno su užasni, poručio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

18.4.2026

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je javno kritikovao Španiju.

 Je li iko vidio koliko loše stoji država Španija? Njihovi finansijski pokazatelji, uprkos tome što gotovo ništa ne doprinose NATO-u i svojoj odbrani, apsolutno su užasni. Tužno za gledati!!! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Španija je bila među najglasnijim kritičarima američke odluke o pokretanju napada na Iran, ali nije jasno šta je potaknulo najnoviju Trampovu reakciju.

Španska vlada ovog vikenda u Barseloni organizuje samit "Global Progressive Mobilisation", na kojem učestvuju lijevo orijentisani politički lideri iz Evrope i Latinske Amerike.

Iako Tramp nije direktno spomenut u javnim istupima, španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) poručio je: "Svi vidimo napade na multilateralni sistem, ponovljene pokušaje potkopavanja međunarodnog prava i opasnu normalizaciju upotrebe sile."

Ta izjava široko se tumači kao kritika Trampa, posebno jer Sančez ni ranije nije skrivao svoje stavove o američkom predsjedniku.

# ŠPANIJA
# SAD
# DONALD TRUMP
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