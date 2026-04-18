Tramp žestoko kritikovao Španiju: "Tužno za gledati"

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je javno kritikovao Španiju.

Je li iko vidio koliko loše stoji država Španija? Njihovi finansijski pokazatelji, uprkos tome što gotovo ništa ne doprinose NATO-u i svojoj odbrani, apsolutno su užasni. Tužno za gledati!!! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Španija je bila među najglasnijim kritičarima američke odluke o pokretanju napada na Iran, ali nije jasno šta je potaknulo najnoviju Trampovu reakciju.

Španska vlada ovog vikenda u Barseloni organizuje samit "Global Progressive Mobilisation", na kojem učestvuju lijevo orijentisani politički lideri iz Evrope i Latinske Amerike.

Iako Tramp nije direktno spomenut u javnim istupima, španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) poručio je: "Svi vidimo napade na multilateralni sistem, ponovljene pokušaje potkopavanja međunarodnog prava i opasnu normalizaciju upotrebe sile."

Ta izjava široko se tumači kao kritika Trampa, posebno jer Sančez ni ranije nije skrivao svoje stavove o američkom predsjedniku.