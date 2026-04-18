Tramp se oglasio o situaciji u Hormuzu: "Iranci su se malo pravili pametni"

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) osvrnuo se na najnovija dešavanja u sukobu s Iranom, nakon što je Teheran danas povukao odluku o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Američki predsjednik umanjio je značaj ovog poteza, ističući da se "vode veoma dobri razgovori".

- Sve se odvija veoma dobro – malo su se pravili pametni, kao što to rade već 47 godina - izjavio je Tramp tokom obraćanja uživo iz Bijele kuće.

On je također ponovio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države eliminisale mornaricu, avijaciju i rukovodstvo te zemlje.

- Ponovo su htjeli da zatvore moreuz, kao što su to radili godinama, ali ne mogu da nas ucjenjuju - rekao je Tramp.

- Imat ćemo neke informacije do kraja dana. Razgovaramo s njima, zauzeli smo čvrst stav.

Predsjednik je ovo izjavio nakon potpisivanja izvršne uredbe kojom se ublažavaju ograničenja na tretmane psihodeličnim lijekovima, zajedno s popularnim strimerom Džoom Roganom (Joe Rogan), koji je zagovornik ove mjere.