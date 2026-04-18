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PREDSJEDNIK SAD

Tramp se oglasio o situaciji u Hormuzu: "Iranci su se malo pravili pametni"

Ponovo su htjeli da zatvore moreuz, kao što su to radili godinama, ali ne mogu da nas ucjenjuju, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

18.4.2026

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) osvrnuo se na najnovija dešavanja u sukobu s Iranom, nakon što je Teheran danas povukao odluku o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Američki predsjednik umanjio je značaj ovog poteza, ističući da se "vode veoma dobri razgovori".

- Sve se odvija veoma dobro – malo su se pravili pametni, kao što to rade već 47 godina - izjavio je Tramp tokom obraćanja uživo iz Bijele kuće.

On je također ponovio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države eliminisale mornaricu, avijaciju i rukovodstvo te zemlje.

- Ponovo su htjeli da zatvore moreuz, kao što su to radili godinama, ali ne mogu da nas ucjenjuju - rekao je Tramp.

- Imat ćemo neke informacije do kraja dana. Razgovaramo s njima, zauzeli smo čvrst stav.

Predsjednik je ovo izjavio nakon potpisivanja izvršne uredbe kojom se ublažavaju ograničenja na tretmane psihodeličnim lijekovima, zajedno s popularnim strimerom Džoom Roganom (Joe Rogan), koji je zagovornik ove mjere.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
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