Iransko Vrhovno vijeće: Preuzet ćemo kontrolu nad Hormuzom do konačnog završetka rata

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, najviše tijelo za donošenje odluka u zemlji pod vrhovnim vođom, saopćilo je da će ponovo preuzeti kontrolu nad Hormuškim moreuzom "do konačnog završetka rata", prenose iranski mediji.

Poluslužbena agencija Tasnim navodi da je Vijeće poručilo kako će Teheran, sve dok traje američka pomorska blokada iranskih luka, "to smatrati kršenjem primirja i spriječiti uslovno i ograničeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza".

U saopćenju se dodaje da je načelnik pakistanske vojske Asim Munir, koji je upravo završio trodnevnu posjetu Iranu, prenio nove prijedloge Sjedinjenih Američkih Država koje Teheran "razmatra i na koje još nije odgovorio".